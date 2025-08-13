Rússia e Coreia do Norte reforçam cooperação; europeus e Zelensky buscam apoio de Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se comprometeram a "reforçar a cooperação" durante um telefonema na terça-feira (12). Os dois líderes comemoraram a parceria estratégica "em todas as áreas", assinada em 2024, que inclui um pacto de defesa mútua. Eles ainda "confirmaram a intenção de fortalecer a cooperação no futuro", segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se comprometeram a "reforçar a cooperação" durante um telefonema na terça-feira (12). Os dois líderes comemoraram a parceria estratégica "em todas as áreas", assinada em 2024, que inclui um pacto de defesa mútua. Eles ainda "confirmaram a intenção de fortalecer a cooperação no futuro", segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

A ligação ocorreu dois dias antes da cúpula prevista para sexta-feira (15) entre Putin e o presidente americano, Donald Trump, no Alasca. O objetivo do encontro é discutir uma solução para a guerra na Ucrânia.

O líder russo e o dirigente norte-coreano também buscaram demonstrar coesão na véspera do encontro entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está em Berlim, e os líderes europeus, na tarde desta quarta-feira (13). Em seguida, eles conversarão com Trump por telefone.

Durante a conversa com Kim Jong Un, Putin também "compartilhou informações, no contexto das futuras discussões" com Trump, segundo um comunicado do Kremlin.

As relações entre Moscou e Pyongyang se intensificaram desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022. A Coreia do Norte participou ativamente do conflito, cedendo milhares de soldados ao seu aliado, além de armas e munições.

"O presidente russo mais uma vez elogiou o apoio fornecido pela República Popular Democrática da Coreia, bem como a bravura, o heroísmo e o espírito de sacrifício demonstrados" pelas tropas norte-coreanas "na libertação de Kursk", região russa que havia sido parcialmente ocupada pela Ucrânia, acrescentou a KCNA.

Em meados de julho, Kim Jong Un garantiu a Moscou o apoio "incondicional" de Pyongyang contra a Ucrânia, durante uma visita ao país do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

Além disso, uma linha aérea entre Moscou e Pyongyang foi reaberta no final de julho, a primeira em décadas. Ela representa mais um avanço na parceria bilateral.

Trump discute conflito na Ucrânia com Zelensky e europeus

Zelensky chegou a Berlim nesta quarta-feira de manhã. Às 15h no horário local ele deve participar da videoconferência com Donald Trump e o vice-presidente americano, J.D. Vance, a convite do chanceler alemão, Friedrich Merz.

Em uma mensagem publicada no Telegram, Zelensky pediu a seus aliados que pressionem Moscou. "Devemos usar a experiência da Ucrânia e de nossos parceiros para impedir qualquer enganação por parte da Rússia", declarou em uma mensagem publicada no Telegram.

Antes da conversa com Trump, o presidente ucraniano falará por telefone, às 14h, com os líderes europeus. Além de Merz, participarão da discussão o presidente francês, Emmanuel Macron, o premiê britânico, Keir Starmer, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e representantes da Itália, Polônia e Finlândia.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, também participará das reuniões organizadas pelo chanceler alemão Friedrich Merz, segundo um porta-voz do governo alemão.

Trump se comprometeu a dialogar novamente com os líderes europeus após a reunião com o presidente russo em Anchorage, no Alasca. Há, desta forma, um esforço conjunto para influenciar o presidente americano até sexta-feira. Zelensky e os representantes europeus temem que a cúpula resulte em um desfecho desfavorável para a Ucrânia após três anos e meio de conflito.

As discussões abordarão formas de "exercer pressão sobre a Rússia", "preparar possíveis negociações de paz" e questões "relativas às reivindicações territoriais e garantias de segurança", segundo Berlim.

Na terça-feira, os líderes dos países da União Europeia, com exceção da Hungria, insistiram na necessidade de que os ucranianos possam "decidir seu próprio futuro", e que negociações legítimas só podem ocorrer "no contexto de um cessar-fogo ou redução das hostilidades".

Já Vladimir Putin conversou com diversos chefes de Estado e de governo nos últimos dias, incluindo seus parceiros mais próximos: o chinês Xi Jinping, o indiano Narendra Modi, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o norte-coreano Kim Jong Un.

Zelensky não foi convidado para a cúpula no Alasca, onde Kiev e os europeus temem que Trump e Putin cheguem a um acordo para forçar a Ucrânia a ceder partes de seu território.

Over the past few days, there have been more than thirty conversations and consultations with partners. Different parts of the world, different perspectives, but shared positions.



This war must be ended. Pressure must be exerted on Russia for the sake of a just peace. Ukraine's... pic.twitter.com/kcKKolF0rP ? Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 13, 2025

Concessão de territórios

Donald Trump não deixa claro quais são suas expectativas em relação a Vladimir Putin. Ele disse que espera "testar o terreno" e considerou como um sinal de respeito que o presidente russo viaje ao território americano para participar da reunião.

Trump também disse que está "um pouco contrariado com a oposição de Zelensky à concessão de territórios", alegando a necessidade de uma autorização constitucional. "Haverá trocas de territórios", avisou Trump. Atualmente, o Exército russo ocupa cerca de 20% da Ucrânia.

Antes de voltar à presidência americana, em janeiro deste ano, o líder republicano afirmou que poderia colocar um fim a três anos de invasão russa em "24 horas". Mas suas ambições foram frustradas pelo fracasso de três rodadas de negociações entre Kiev e Moscou, organizadas na Turquia. No campo de batalha, as tropas russas vêm avançando há meses.

O Exército ucraniano reconheceu que, nos últimos dias, os russos realizaram uma ofensiva de vários quilômetros em uma área estratégica da região de Donetsk, ao nordeste de Pokrovsk.

Na terça-feira, em Kiev, Zelensky afirmou que a Rússia não está se preparando "para encerrar a guerra", mas sim para "novas ofensivas" na Ucrânia. Ele classificou o encontro entre Trump e Putin como uma "vitória pessoal" para o líder russo e descartou qualquer retirada no leste da Ucrânia como parte de um acordo de paz.

Moscou exige que Kiev ceda quatro regiões parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson), além da Crimeia, anexada em 2014, e que renuncie ao recebimento de armas ocidentais e à adesão à Otan.

Essas exigências são consideradas inaceitáveis para a Ucrânia, que quer a retirada das tropas russas de seu território e garantias de segurança ocidentais, incluindo a continuidade das entregas de armas e o envio de um contingente europeu.

(Com agências)