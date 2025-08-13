Topo

Rússia diz que Trump e Putin discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais

13/08/2025 08h45

MOSCOU (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais quando se encontrarem no Alasca na sexta-feira, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O porta-voz do ministério, Alexei Fadeev, também disse que as consultas solicitadas pelos países europeus são "insignificantes".

(Reportagem de Dmitry Antonov)

