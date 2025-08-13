Rússia diz que posição sobre Ucrânia não mudou em relação ao que Putin definiu em junho de 2024

MOSCOU (Reuters) - A posição da Rússia sobre o fim da guerra na Ucrânia foi definida pelo presidente Vladimir Putin em junho de 2024 e não mudou, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Alexei Fadeev, nesta quarta-feira.

Naquela ocasião, Putin exigiu a retirada ucraniana total de quatro regiões do país que a Rússia reivindicou como seu próprio território, mas que não controla totalmente.

(Reportagem de Dmitry Antonov)