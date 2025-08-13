EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que o país revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro. O governo norte-americano informou que aplicará as medidas a integrantes do programa Mais Médicos, iniciativa que leva profissionais a regiões carentes, e revogou os vistos de duas autoridades que atuaram na implementação do programa no Ministério da Saúde.

Apenas dois nomes foram divulgados: Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

O que aconteceu

Além da revogação, os EUA ainda vão impor restrições de vistos a funcionários do governo brasileiro. Em comunicado à imprensa, Rubio divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da OPAS e seus familiares por "cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos".

Sem divulgar provas, os EUA dizem que os ex-funcionários da OPAS estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado. Os EUA ainda afirmam que o esquema "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".

OPAS foi usada por autoridades do programa como "intermediária da ditadura cubana" para implementar a iniciativa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, segundo os EUA. Eles acrescentam que as sanções dos EUA a Cuba foram dribladas e acusam o regime cubano de receber valores que deveriam ser pagos aos profissionais da saúde.

Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa [Mais Médicos].

Secretaria de Estado dos EUA, em nota

Vistos de duas autoridades brasileiras que atuaram no Ministério da Saúde e participaram da implementação do programa foram revogados. Os atingidos foram Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman.

Nossa ação envia uma mensagem de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que viabilizam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano.

Secretaria de Estado dos EUA, em nota

O secretário norte-americano escreveu no X que o Mais Médicos foi "um golpe diplomático inconcebível de 'missões médicas' estrangeiras". Rubio ainda destacou que as restrições de visto também serão válidas a funcionários de governos na África, de Cuba e Granada, também pela exportação de trabalho forçado cubano.

Estamos comprometidos em pôr fim a essa prática. Os países cúmplices dessa prática exploratória devem pensar duas vezes.

Marco Rubio, no X

Ato dos EUA é mais uma etapa de ofensiva

A decisão é mais uma etapa na ofensiva liderada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto à equipe do presidente Donald Trump. Em 18 de julho, os Estados Unidos revogaram os vistos de oito ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), resultado de uma articulação que começou em janeiro, como mostrou a colunista do UOL Letícia Casado.

Menos de duas semanas depois, o ministro Alexandre de Moraes foi alvo de sanção pela lei Magnitsky. A pressão sobre os magistrados continua sendo o foco de Eduardo. Uma das possibilidades defendidas por ele é atingir familiares dos ministros por meio de sanções —até mesmo os bens dos ministros já foram mapeados, como antecipou a colunista em março.

Principal objetivo do deputado federal ainda não foi alcançado e, enquanto isso, ele defende outras medidas junto à equipe de Trump. O político busca o fim do processo contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após o anúncio desta quarta-feira (13), Eduardo disse que o ato reforça o compromisso de Trump em conter e punir regimes autoritários. Como exemplo, ele citou "Cuba e os que [o ministro do STF Alexandre de] Moraes e Lula tentam transformar o Brasil para que não espalhem seu alcance pelo continente impunemente". O político afirmou que continuará com suas agendas em Washington D.C. amanhã.