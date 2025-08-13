TV da TCL transformou minha casa em cinema: 'vai ser difícil ter uma menor'

A TCL C7K transformou a minha sala em um cinema e arena de games. Com até 75 polegadas, resolução 4K, tecnologia QD-Mini LED, taxa de atualização de 144 Hz e suporte a Dolby Vision Gaming, ela exibe imagens impressionantes em qualquer ambiente ou tipo de conteúdo.

Nas últimas três semanas, testei o modelo na minha sala e, antes de listar os pontos positivos e negativos, já adianto: vai ser difícil voltar para uma TV menor.

O que gostei

Design e construção. A C7K traz plástico texturizado na parte de trás e metal escovado na estrutura, trazendo um bom balanço entre robustez e elegância. Com 37 quilos, o peso da TV é baixo para uma tela desse tamanho, o que facilita a instalação e o manuseio.

Suporte resistente. É de plástico, mas bem firme. O mais impressionante para mim foi a estabilidade da TV, considerando que ela tem somente um ponto de apoio central em uma TV gigantesca.

Além disso, conta com regulagem de altura, perfeita para acomodar uma soundbar logo abaixo. Para quem prefere fixar a TV na parede, o padrão VESA 300 x 300 mm está presente.

Imagem: Diego Sousa/UOL

Quantidade de portas. São quatro entradas HDMI: duas HDMI 2.1 com suporte a 4K a 144 Hz, ideais para consoles de última geração, e duas HDMI 2.0. Também há duas portas USB-A (sendo uma USB 3.0), entrada para antena (RF), saída de áudio óptica digital para soundbars ou receivers, entrada P2 para fones de ouvido e uma entrada AV composta, útil para dispositivos antigos.

Na conectividade sem fio, a C7K oferece Wi-Fi 5 dual-band e Bluetooth 5.4, além de uma porta Ethernet (RJ-45) para conexões via cabo.

Brilho intenso. Com painel QD-Mini LED (que mistura a ótima iluminação local do Mini LED e a ampla gama de cores dos pontos quânticos), a C7K chega bem próxima das TVs com tecnologia OLED em quase todos os atributos de imagem.

Ela traz brilho intenso, de até 3.000 nits, essencial para assistir a filmes, séries e jogos em HDR. No game Spider-Man 2 com HDR ativado, por exemplo, as sombras criadas pelos prédios, árvores e nuvens elevam a imersão e o realismo. Isso também aconteceu na série Wandinha, da Netflix.

Níveis de preto. Outro destaque da TV, graças às suas mais de 1.000 zonas de iluminação local. Eu consegui finalmente ver o que acontece no polêmico episódio "The Long Night", da série Game Of Thrones, já que a C7K manda muito bem na profundidade e distinção de elementos em conteúdos mais escuros.

Cobertura de cores. São 97% da gama DCI-P3, o que indica que a TV pode reproduzir 97% do espectro de cores definido pelo padrão DCI-P3 — quanto maior a porcentagem, mais vibrantes e realistas serão as cores, especialmente em conteúdos HDR.

TCL C7K 75 polegadas Imagem: Diego Sousa/UOL

Taxa de atualização variável (VRR). Para quem curte jogar, a TCL C7K suporta taxa de atualização de até 144 Hz, mas os consoles geralmente trabalham até 120 Hz via HDMI 2.1. O grande diferencial é o VRR (taxa de atualização variável), que sincroniza o ritmo da TV com o do console para deixar a imagem mais suave e evitar falhas como o "tearing" — a famosa quebra de imagem.

Nos jogos que testei na C7K, Street Fighter 6 e Spider-Man 2 se destacaram com os 120 Hz. O Street Fighter, por exemplo, rodou a 120 quadros por segundo, o que ajudou a reduzir o atraso nos comandos. Já o Spider-Man 2 oferece dois modos — um com fps livre e outro que roda a 40 fps, mas "triplicado" para parecer mais fluido. Nesse modo, a TV usa seus 120 Hz para mostrar cada imagem três vezes, criando uma jogatina mais suave mesmo com menos quadros reais por segundo.

O VRR, aliado à alta taxa de quadros, é essencial para desbloquear o máximo que consoles de nova geração, como PlayStation 5 e Xbox Series, têm a oferecer.

Pontos de atenção

Alto-falantes internos limitados. Mesmo com um sistema 6.2.2 canais, 60 W de potência e parceria com a gigante de áudio Bang & Olufsen, os alto-falantes da C7K são apenas razoáveis. O som é alto e nítido, mas os graves são quase inexistentes. Para quem gosta de ouvir músicas, filmes e séries, uma soundbar é altamente recomendada.

Uniformidade da tela e blooming residual. O painel Mini-LED ainda fica atrás do OLED nesse quesito. Isso fica claro na presença de vazamento de luz em cenas de alto contraste — quando a luz de partes claras "vaza" para áreas escuras, causando manchas ou brilhos indesejados, como nas legendas brancas.

Espaço da sala. Se você tem uma sala pequena, pode ser difícil aproveitar a TV da melhor forma. Telas de 75 polegadas exigem uma distância ideal entre 2,5 e 3,5 metros do assento à tela; caso contrário, o usuário pode sentir cansaço visual ao assistir de muito perto.

Na minha sala, com pouco mais de dois metros de distância da TV, achei que a C7K foi o limite entre o bom e o ruim. Talvez, se fosse o modelo de 65 polegadas, a experiência fosse perfeita.

Imagem: Diego Sousa/UOL

Google TV. O sistema parece pouco otimizado para uma tela de 75 polegadas. A configuração inicial lembra um celular gigante, com elementos pequenos demais, e a tela inicial exibe muitas informações, deixando a navegação confusa e visualmente poluída. A fluidez é um ponto forte, mas a organização poderia ser muito melhor.

Para quem vale a pena?

A TCL C7K vale a pena para quem quer transformar a sala em um verdadeiro cinema e arena de games. A imagem é vibrante, o brilho é intenso e os recursos para jogos são uns dos principais destaques.

Mas para aproveitar tudo isso, é bom ter espaço para essa gigante de 75 polegadas e um som externo tão robusto quanto a C7K. No fim, o lançamento da TCL é para quem busca uma imersão audiovisual poderosa e não abre mão de desempenho e tamanho para dominar no jogo e no sofá.

