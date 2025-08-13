Topo

Ratinho Jr. e Cristina Graeml lideram disputa ao Senado pelo PR; Moro sai na frente no governo

13/08/2025 16h26

O governador Ratinho Júnior (PSD) e a jornalista Cristina Graeml (Podemos) lideram a disputa para o Senado pelo Paraná, segundo levantamento do Paraná Pesquisas realizado em Curitiba e divulgado nesta quarta-feira, 13. Já na sondagem para o governo do Estado, o senador Sérgio Moro (União Brasil) é o mais mencionado entre os curitibanos.

Entre os dias 7 e 11 de agosto, a pesquisa ouviu 806 da capital paranaense sobre as eleições para o Executivo Estadual e Legislativo Federal em 2026. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para os resultados gerais e o nível de confiança é de 95%.

No levantamento sobre o Senado em um cenário espontâneo, em que o entrevistado pode nomear qualquer candidato, 87,6% disseram não saber ou não opinaram e 6,6% votariam branco ou nulo.

Já em cenário estimulado, em que os candidatos são mencionados pelo entrevistador, Ratinho Júnior e Cristina Graeml saíram na frente.

O governador paranaense aparece com 66,5% das intenções de voto, seguido pela jornalista, com 35,2%. O ex-senador Osmar Dias (sem partido) figura em terceiro, com 30,5%, enquanto Filipe Barros (PL) tem 16,6% e Zeca Dirceu (PT), 11,5%. Brancos, nulos e indecisos somam 12,2%.

O mesmo estudo avaliou a corrida para o governo do Paraná e apontou o senador Sérgio Moro como favorito na capital. Em situação eleitoral estimulada, ele lidera com 41,3% das intenções de voto, seguido por Requião Filho (PDT), com 25,3%, e Paulo Martins (Novo), que tem 14,6%.

No levantamento espontâneo, 78% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam e ou não opinaram e 6,3% votariam nulo ou branco. Ratinho Júnior teve 6,3% das intenções de voto - reeleito, ele não pode concorrer ao cargo novamente no ano que vem - e Moro, 3,5%.

