Quem são os únicos 4 deputados suspensos pela Câmara no século

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pediu o afastamento de cinco deputados por até seis meses após parlamentares bolsonaristas ocuparem a Mesa Diretora do plenário e impedirem o início de uma sessão. No histórico da Corregedoria da Câmara, no entanto, a punição foi aplicada poucas vezes.

O que aconteceu

Apenas cinco representações acabaram em suspensão do mandato. Segundo os registros da Corregedoria da Câmara, desde 2001, foram registradas 234 representações contra deputados. Dessas, 199 foram arquivadas ou consideradas improcedentes; 27 resultaram em cassação e três levaram à censura verbal ou escrita.

Duas das suspensões foram contra o mesmo parlamentar: Daniel Silveira (PTB). Ele foi punido com afastamento de seis meses em 7 de julho de 2021 e, em outro processo, com dois meses em 29 de junho do mesmo ano. Outros três deputados também receberam a penalidade: André Janones (Avante), Gilvan da Federal (PL) e Carlos Alberto Leréia (PSDB).

André Janones

O deputado federal André Janones Imagem: 15.mai.2024-Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Janones tem a suspensão mais recente. Ele foi afastado no dia 15 de julho deste ano, por um período de 3 meses. A punição foi aplicada após a Corregedoria entender, por ampla maioria, que o deputado quebrou o decoro em uma sessão da Casa.

O ato que levou à suspensão de Janones ocorreu no dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o tarifaço. Nikolas foi à tribuna discursar e teve a palavra interrompida pelo adversário na política mineira, que gritou termos como "capacho", vira-latas" e palavrões de caráter homofóbico.

Gilvan da Federal

Deputado Gilvan da Federal (PL-ES) Imagem: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados 19.mar.2025

Gilvan também foi suspenso em 2025. O deputado foi afastado por três meses em maio por "procedimento incompatível com o decoro parlamentar", após chamar a ministra Gleisi Hoffmann (PT) de "prostituta do caramba" durante uma sessão da Comissão de Segurança.

A punição foi aprovada por 15 votos a favor e quatro contra no Conselho de Ética da Câmara. A Mesa Diretora, órgão máximo da Câmara, já havia pedido meio ano de suspensão pelo histórico de violência do parlamentar.

Daniel Silveira

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) na tribuna da Câmara dos Deputados Imagem: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

A primeira suspensão de Silveira foi por quebra de decoro. O afastamento de 6 meses foi aplicado após o deputado gravar e divulgar um vídeo em que incitava a violência contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e exaltava o Ato Institucional nº 5 da Ditadura Militar, o AI-5.

Já o segundo afastamento foi aplicado após um pedido de um colega de partido. Silveira foi suspenso por 2 meses por gravar e divulgar, em 2019, uma reunião sigilosa do antigo PSL (hoje União Brasil). A reunião tratava de uma disputa sobre a liderança da legenda na Câmara.

Carlos Alberto Leréia

23.abr.2014 - Deputado federal Carlos Alberto Leréia (PSDB-GO) Imagem: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Leréia também foi afastado por quebra de decoro. O deputado teve a primeira suspensão aplicada pela Corregedoria no século, em 2013, por sua ligação com o empresário e contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira.

O ex-deputado tucano assumiu publicamente a ligação com Cachoeira. No entanto, ele negou que tenha cometido qualquer irregularidade e que soubesse que o amigo estava envolvido na exploração de jogos de azar em Goiás e no Distrito Federal.