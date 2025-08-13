PM e empresária: quem era o casal achado morto em banheira de motel em SC

O policial militar Jefferson Luiz Sagaz, 37, e a esposa, a empresária Ana Carolina Silva, 42, foram encontrados mortos na banheira de um motel em São José (SC), na Grande Florianópolis.

Quem era o casal

Jefferson era um policial militar conhecido na corporação. Chamado de CB Sagaz, ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina em 2014 e atuava na Academia de Polícia Militar de Trindade treinando novos militares.

Nas redes sociais, os colegas lamentaram a morte do policial, chamando-o de "guerreiro" e "amigo". "Triste demais essa notícia. Guerreiro, gente boa demais e amigo. [...] Um dia estaremos todos juntos novamente em um novo plano. Descanse em paz", diz um dos comentários.

A Aprasc (Associação de Praças do Estado de Santa Catarina), que luta pelos direitos de PMs e bombeiros em SC, também se manifestou. "A Aprasc deseja força e conforto para sua filha pequena, seus familiares, irmãos e amigos neste momento tão difícil. Suas memórias e legados permanecerão para sempre vivos nos corações de seus familiares e amigos."

Ana Carolina era uma empresária do ramo da beleza. De acordo com suas redes sociais, ela usava o nome profissional "Ana Mood" e era administradora e proprietária de duas esmalterias. Uma está aberta desde 2016 no bairro de Kobrasol, e a outra inaugurou há cinco anos no bairro vizinho de Campinas, em São José.

Além de empreendedora, ela também atuava como mentora empresarial. Ana vendia e-books e defendia a importância da paz de espírito e união familiar.

Nossa chefa, Ana Carolina Silva, dona da MoodNails esmalteria, não era apenas uma chefe, era um exemplo de força, inteligência e visão. Uma mulher especial, que transformava sonhos em realidade e inspirava todos ao seu redor com seu jeito generoso e acolhedor. Sempre cuidadosa nos detalhes e colocando todos pra cima com seu alto astral.

MoodNails, nas redes sociais

Natural de Santa Catarina, o casal estava junto havia 20 anos. Eles deixam uma filha de apenas 4 anos.

O que aconteceu

Ana Carolina e Jefferson sumiram na noite do domingo, e os corpos deles foram achados na noite da segunda-feira. Apesar de não ter sido registrado formalmente na polícia, o desaparecimento do casal foi informado por parentes em publicações nas redes sociais.

Eles estavam na suíte de um motel no bairro de Roçado, às margens da BR-101. O carro também estava no local e passará por perícia.

Não havia sinais aparentes de violência nos corpos dos dois. As informações constam em relatório da Polícia Militar, que foi o primeiro órgão a isolar a cena do crime.

A polícia ainda não sabe a causa do crime, mas não descarta homicídio e nem morte acidental. Segundo o delegado Felipe Simão, a opção de suicídio também não é descartada e a polícia aguarda os laudos da perícia enquanto investiga a vida privada do casal para levantar possíveis motivações para as mortes.

O corpo de Ana foi enterrado ontem em Florianópolis e o corpo de Jefferson é velado hoje. A empresária foi enterrada no Cemitério Municipal Itacorubi e o PM será sepultado no Cemitério Municipal de Canavieiras.