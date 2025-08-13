Quem é 'Big Balls', citado por Trump para justificar ações em Washington
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana uma série de ações para diminuir a criminalidade em Washington e tornar a capital "mais bonita e mais segura". Ao declarar a intervenção, Trump citou o caso envolvendo um jovem conhecido como "Big Balls".
Um ex-membro da equipe do Doge [Departamento de Eficiência Governamental] foi brutalmente espancado por um grupo de bandidos que perambulavam após defender uma jovem de uma tentativa de roubo de carro. Ele pingava sangue. Ele pensou que estava morto, [foi deixado] com o nariz quebrado e uma concussão. Não consigo acreditar que ele está vivo. Ele não consegue acreditar. Donald Trump, em coletiva na última segunda
O que aconteceu
O episódio citado por Trump ocorreu no começo de agosto. Segundo a emissora norte-americana NBC News, a pessoa a quem Trump se referiu é Edward Coristine, 19, que foi agredido no primeiro domingo deste mês. Ainda conforme a NBC, a mulher envolvida seria a companheira de Coristine, e os bandidos que abordaram o casal não estavam armados.
O relatório policial ao qual a NBC teve acesso narra o caso. De acordo com o documento, policiais viram cerca de 10 "menores" cercando o carro e agredindo Coristine. Os oficiais abordaram o grupo, e alguns garotos conseguiram fugir. Em depoimento, Coristine disse ter empurrado a mulher para dentro do carro e "se virado para lidar com os suspeitos", que iniciaram as agressões.
Ex-funcionário mencionado trabalhou com Musk
Nas redes sociais, Coristine é conhecido como "Big Balls". A gíria corresponde a termos como "corajoso" ou "valentão". Em entrevista à Fox News no início deste ano, o jovem explicou que escolheu o nome de usuário "Big Balls" para seu perfil no LinkedIn como uma "brincadeira", com a intenção de desafiar a seriedade da plataforma da rede social.
Coristine foi um dos primeiros funcionários do Doge, departamento criado no segundo mandato de Trump. A organização foi primeiramente comandada pelo empresário Elon Musk, que deixou o cargo no fim de maio em meio a conflitos com o presidente norte-americano. Hoje, o departamento é liderado por Amy Gleason.
No Doge, Coristine trabalhou com dados sensíveis. Segundo a rede Fox 5 DC, Coristine é um dos agentes do departamento que receberam acesso a diversos sistemas da Administração de Pequenas Empresas (SBA, na sigla em inglês) e ao Centro Nacional de Finanças, o sistema que guarda as folhas de pagamento e os recursos humanos de agências importantes como o FBI, o Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna.
Musk também citou o caso no X, rede social da qual é dono. Na versão escrita pelo empresário, Coristine teria tentado auxiliar uma mulher, aparentemente sem vínculo com o jovem, quando foi agredido.
Ontem, a Polícia Metropolitana de Washington anunciou a prisão de dois suspeitos supostamente envolvidos no caso. Conforme a NBC, os detidos têm 15 anos e são de Maryland, estado próximo à capital do país. O boletim de ocorrência do caso diz que o veículo envolvido pertence a Coristine.
Trump alega combate ao crime na cidade
O republicano planeja aumentar o controle federal sobre a administração da cidade. Trump vem investindo em um discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''. O presidente, no entanto, apresentou dados divergentes em relação à violência na capital.
Em coletiva, Trump disse que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', declarou.
Os militares destacados por Trump começaram a chegar nesta madrugada em Washington. Ao todo, serão pelo menos 800 soldados mobilizados para a cidade, além de 500 agentes federais. Ao jornal "The New York Times", a prefeita da cidade, a democrata Muriel Bowser, descreveu o plano de Trump como um "impulso autoritário".
Segundo o governo dos EUA, já foram realizadas 23 detenções por homicídio, infrações com armas de fogo, tráfico de droga, evasão fiscal, atos obscenos e perseguições. "Este é apenas o início. Ao longo do próximo mês, a administração Trump irá perseguir e prender implacavelmente todos os criminosos violentos do distrito que infringem a lei, prejudicam a segurança pública e põem em perigo os americanos", disse Karoline Leavitt em coletiva realizada ontem.
*Com informações da Agência Brasil