Quem é 'Big Balls', citado por Trump para justificar ações em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana uma série de ações para diminuir a criminalidade em Washington e tornar a capital "mais bonita e mais segura". Ao declarar a intervenção, Trump citou o caso envolvendo um jovem conhecido como "Big Balls".

Um ex-membro da equipe do Doge [Departamento de Eficiência Governamental] foi brutalmente espancado por um grupo de bandidos que perambulavam após defender uma jovem de uma tentativa de roubo de carro. Ele pingava sangue. Ele pensou que estava morto, [foi deixado] com o nariz quebrado e uma concussão. Não consigo acreditar que ele está vivo. Ele não consegue acreditar. Donald Trump, em coletiva na última segunda

O que aconteceu

O episódio citado por Trump ocorreu no começo de agosto. Segundo a emissora norte-americana NBC News, a pessoa a quem Trump se referiu é Edward Coristine, 19, que foi agredido no primeiro domingo deste mês. Ainda conforme a NBC, a mulher envolvida seria a companheira de Coristine, e os bandidos que abordaram o casal não estavam armados.

O relatório policial ao qual a NBC teve acesso narra o caso. De acordo com o documento, policiais viram cerca de 10 "menores" cercando o carro e agredindo Coristine. Os oficiais abordaram o grupo, e alguns garotos conseguiram fugir. Em depoimento, Coristine disse ter empurrado a mulher para dentro do carro e "se virado para lidar com os suspeitos", que iniciaram as agressões.

"Big Balls", jovem que, segundo Trump, foi agredido na capital Washington, D.C. Imagem: Reprodução/Fox News

Ex-funcionário mencionado trabalhou com Musk

Nas redes sociais, Coristine é conhecido como "Big Balls". A gíria corresponde a termos como "corajoso" ou "valentão". Em entrevista à Fox News no início deste ano, o jovem explicou que escolheu o nome de usuário "Big Balls" para seu perfil no LinkedIn como uma "brincadeira", com a intenção de desafiar a seriedade da plataforma da rede social.

Coristine foi um dos primeiros funcionários do Doge, departamento criado no segundo mandato de Trump. A organização foi primeiramente comandada pelo empresário Elon Musk, que deixou o cargo no fim de maio em meio a conflitos com o presidente norte-americano. Hoje, o departamento é liderado por Amy Gleason.

No Doge, Coristine trabalhou com dados sensíveis. Segundo a rede Fox 5 DC, Coristine é um dos agentes do departamento que receberam acesso a diversos sistemas da Administração de Pequenas Empresas (SBA, na sigla em inglês) e ao Centro Nacional de Finanças, o sistema que guarda as folhas de pagamento e os recursos humanos de agências importantes como o FBI, o Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna.

Musk também citou o caso no X, rede social da qual é dono. Na versão escrita pelo empresário, Coristine teria tentado auxiliar uma mulher, aparentemente sem vínculo com o jovem, quando foi agredido.

A few days ago, a gang of about a dozen young men tried to assault a woman in her car at night in DC.



A @Doge team member saw what was happening, ran to defend her and was severely beaten to the point of concussion, but he saved her.



It is time to federalize DC. pic.twitter.com/RPHKj7J3ti -- Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2025

Ontem, a Polícia Metropolitana de Washington anunciou a prisão de dois suspeitos supostamente envolvidos no caso. Conforme a NBC, os detidos têm 15 anos e são de Maryland, estado próximo à capital do país. O boletim de ocorrência do caso diz que o veículo envolvido pertence a Coristine.

Trump alega combate ao crime na cidade

O republicano planeja aumentar o controle federal sobre a administração da cidade. Trump vem investindo em um discurso agressivo contra supostos sem-teto e criminosos, argumentando que a intervenção seria em nome da segurança e da ''limpeza''. O presidente, no entanto, apresentou dados divergentes em relação à violência na capital.

Em coletiva, Trump disse que Washington será liberada do ''crime, da sujeira e da escória''. ''Nossa capital foi derrubada por gangues violentas, criminosos, maníacos, selvagens e pessoas sem casa. E nós não vamos deixar isso acontecer mais. Nós não vamos aceitar'', declarou.

Os militares destacados por Trump começaram a chegar nesta madrugada em Washington. Ao todo, serão pelo menos 800 soldados mobilizados para a cidade, além de 500 agentes federais. Ao jornal "The New York Times", a prefeita da cidade, a democrata Muriel Bowser, descreveu o plano de Trump como um "impulso autoritário".

Segundo o governo dos EUA, já foram realizadas 23 detenções por homicídio, infrações com armas de fogo, tráfico de droga, evasão fiscal, atos obscenos e perseguições. "Este é apenas o início. Ao longo do próximo mês, a administração Trump irá perseguir e prender implacavelmente todos os criminosos violentos do distrito que infringem a lei, prejudicam a segurança pública e põem em perigo os americanos", disse Karoline Leavitt em coletiva realizada ontem.

*Com informações da Agência Brasil