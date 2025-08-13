Topo

Economia

Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Imposto de renda 2025 - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de renda 2025 Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 06h30

Quem ainda não foi contemplado com a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025, pago nesta quarta-feira, poderá verificar se está entre os próximos beneficiados a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal disponibilizará a consulta aos contribuintes incluídos no quarto lote, que será creditado no dia 29 de agosto.

Datas dos pagamentos da restituição do IR

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade na restituição do IR 2025?

Pessoas idosas são as primeiras a receber o valor. Os pagamentos iniciam com contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, vêm aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou com doenças graves. De acordo com a Receita, em caso de critérios empatados, a preferência é dada a quem enviou a declaração mais cedo.

Ordem de prioridade na restituição:

  1. Contribuintes com 80 anos ou mais
  2. Contribuintes com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência ou enfermidade grave
  3. Pessoas cuja principal fonte de renda seja o ensino
  4. Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou por receber via PIX
  5. Demais declarantes

Como verificar se vai receber a restituição?

Para consultar a restituição, é necessário acessar o site da Receita Federal. No portal, o contribuinte deve informar CPF, data de nascimento e o ano-base (2025) no formulário indicado.

As informações sobre o status da restituição são atualizadas mensalmente. Caso o pagamento ainda não esteja previsto para o próximo lote, e se não houver pendências na declaração, o sistema mostrará a mensagem "em fila de restituição".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Quando começa a ser pago o Auxílio Gás de agosto? Veja calendário

Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu será liberado

Qual é o valor do salário mínimo? Veja total atualizado do pagamento

Até 2030, 95% dos carros da GM feitos no Brasil serão eletrificados, diz VP

Brasil pegou momento mais difícil para fazer a COP, diz líder da indústria

Pagamento do INSS de agosto: veja data de depósito dos benefícios

PIS de agosto: saiba qual a data de pagamento do abono salarial

Calendário de agosto do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício

Lula anuncia amanhã plano com crédito de R$ 30 bi para amortecer tarifaço

Como consultar dinheiro esquecido no Banco Central? Veja passo a passo