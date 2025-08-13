Quando começa a ser pago o Auxílio Gás de agosto? Veja calendário

O pagamento do Auxílio Gás voltará a ser feito pelo governo federal no mês de agosto. O benefício, que é distribuído a cada dois meses, sempre nos meses pares, terá os valores creditados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Cronograma de pagamento do Auxílio Gás - agosto de 2025

Final do NIS 1 - 18/08

Final do NIS 2 - 19/08

Final do NIS 3 - 20/08

Final do NIS 4 - 21/08

Final do NIS 5 - 22/08

Final do NIS 6 - 25/08

Final do NIS 7 - 26/08

Final do NIS 8 - 27/08

Final do NIS 9 - 28/08

Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é uma iniciativa voltada a aproximadamente 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único, com foco em reduzir os custos do gás de cozinha para quem vive em situação de vulnerabilidade.

O valor repassado cobre integralmente o preço médio de um botijão de gás de 13 kg, conforme dados atualizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício pago foi de R$ 108 por domicílio.

Para ter direito ao programa, a renda mensal por pessoa da família deve ser de no máximo meio salário mínimo. Lares atendidos pelo Bolsa Família ou por outros programas assistenciais do governo também podem receber o benefício.

Os depósitos são realizados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o cidadão não tenha conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma conta poupança digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do recurso.