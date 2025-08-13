Topo

Economia

Quando começa a ser pago o Auxílio Gás de agosto? Veja calendário

Gás de cozinha - Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Gás de cozinha Imagem: Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 07h00

O pagamento do Auxílio Gás voltará a ser feito pelo governo federal no mês de agosto. O benefício, que é distribuído a cada dois meses, sempre nos meses pares, terá os valores creditados entre os dias 18 e 29 de agosto.

Cronograma de pagamento do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é uma iniciativa voltada a aproximadamente 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único, com foco em reduzir os custos do gás de cozinha para quem vive em situação de vulnerabilidade.

O valor repassado cobre integralmente o preço médio de um botijão de gás de 13 kg, conforme dados atualizados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício pago foi de R$ 108 por domicílio.

Para ter direito ao programa, a renda mensal por pessoa da família deve ser de no máximo meio salário mínimo. Lares atendidos pelo Bolsa Família ou por outros programas assistenciais do governo também podem receber o benefício.

Os depósitos são realizados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o cidadão não tenha conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma conta poupança digital. O saque pode ser feito em até 120 dias após a liberação do recurso.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Quando começa a ser pago o Auxílio Gás de agosto? Veja calendário

Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu será liberado

Qual é o valor do salário mínimo? Veja total atualizado do pagamento

Até 2030, 95% dos carros da GM feitos no Brasil serão eletrificados, diz VP

Brasil pegou momento mais difícil para fazer a COP, diz líder da indústria

Pagamento do INSS de agosto: veja data de depósito dos benefícios

PIS de agosto: saiba qual a data de pagamento do abono salarial

Calendário de agosto do Bolsa Família: veja datas de pagamento do benefício

Lula anuncia amanhã plano com crédito de R$ 30 bi para amortecer tarifaço

Como consultar dinheiro esquecido no Banco Central? Veja passo a passo