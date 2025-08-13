Topo

Notícias

Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas

13/08/2025 10h56

Um programa de conservação na Inglaterra permitiu salvar 150 espécies de animais e vegetais em perigo de extinção, anunciou nesta quarta-feira (13) o Natural England, órgão público responsável pela proteção do meio ambiente.

O órgão, que comemorou essa conquista em um comunicado, lembrou, no entanto, que "o tempo está se esgotando" para deter o declínio da biodiversidade.

O Natural England investiu mais de 13 milhões de libras (cerca de 17 milhões de dólares ou 90 milhões de reais) em um projeto de conservação destinado a proteger espécies animais e vegetais ameaçadas, entre elas a ave ostraceiro-europeu, os roedores 'water vole' e arganaz, o salmão-do-atlântico e a orquídea sapatinho.

"De Cornualha (sudoeste) ao condado de Cumbria (oeste) e Northumberland (nordeste), 63 projetos envolvendo 78 parceiros transformaram as paisagens e apoiaram a recuperação de 150 espécies, muitas das quais estavam à beira da extinção nacional", detalha o órgão em seu comunicado.

No total, mais de 15 mil animais e plantas foram reimplantados fora de seu território original no âmbito deste projeto, realizado entre agosto de 2023 e março de 2025.

O órgão também conseguiu reintroduzir o galo-lira no parque nacional North Yorkshire Moors (norte) e o retorno do gafanhoto 'grande-gafanhoto-do-pântano' no leste da Inglaterra, do qual não havia vestígios no local há 85 anos.

"Reverter o declínio da biodiversidade deve ser um esforço coletivo e não apenas uma questão para especialistas dedicados", destacou no texto Tony Juniper, presidente do Natural England, que acrescentou que "o trabalho de restauração da natureza precisa de mais projetos, mais voluntários e mais financiamento".

adm-psr/zm/jmo/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Zelenskiy e Europa fazem apelo a Trump antes de reunião com Putin no Alasca

AGU reage a relatório de Trump e diz que punir golpistas é respeitar direitos humanos

Tiros de empresário em gari 'não foram impulso momentâneo', entende juiz

Trump não ameaçou enviar tropas contra Alexandre de Moraes

Câmara: CCJ inclui na pauta dois projetos de lei que endurecem crimes contra menores nas redes

Incêndios florestais se intensificam na Europa; Espanha registra vítimas fatais

Pelo menos 20 imigrantes morrem em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, diz ONU

Rússia impõe restrições às chamadas de WhatsApp e Telegram, afirma imprensa estatal

Josias: Eduardo Bolsonaro mendiga sanções e aprofunda dupla degeneração

Cinco proibições exóticas que vigoram na Alemanha

Programa de conservação na Inglaterra salva 150 espécies animais e vegetais ameaçadas