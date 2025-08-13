Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

São Paulo, 13 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,093 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 8 de agosto. O volume representa alta de 1,11% ante o registrado na semana anterior, de 1,081 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível caíram 5,04%, para 22,6 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 116 mil para 123 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,071 milhão e 1,076 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 23,200 milhões a 23,656 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.