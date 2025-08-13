Topo

Notícias

Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

13/08/2025 18h00

São Paulo, 13 - A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,093 milhão de barris por dia na semana encerrada na sexta-feira passada, 8 de agosto. O volume representa alta de 1,11% ante o registrado na semana anterior, de 1,081 milhão de barris por dia.Os estoques do biocombustível caíram 5,04%, para 22,6 milhões de barris, enquanto as exportações passaram de 116 mil para 123 mil barris por dia. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Administração de Informação de Energia do país, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,071 milhão e 1,076 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 23,200 milhões a 23,656 milhões de barris.Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

EUA anunciam que revogarão vistos de 'vários membros' do governo do Brasil

EUA restringe vistos para funcionários de países africanos e Cuba por missões médicas cubanas

STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

Produção de etanol nos EUA sobe 1,11%, para 1,093 milhão de barris por dia

Barcelona inscreverá Joan García por lesão de 'longa duração' de Ter Stegen

'Soberania é intocável', diz Lula ao lançar medidas de apoio às exportações

Petro considera 'ilegal' detenção de topógrafos colombianos no Peru

Banco cobra família de vítima por dívida de carro envolvido em acidente

Tribunal de apelações dá luz verde a corte de ajuda externa de Trump

Abrafrigo: exportação de carne bovina bate recorde em volume e receita

Funerais de presidenciável morto na Colômbia acontecem sem Petro