Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

A Justiça de São Paulo manteve hoje a prisão dos dois auditores fiscais apontados pelo MP-SP como facilitadores do suposto esquema de corrupção envolvendo as varejistas Ultrafarma e Fast Shop.

O que aconteceu

Juiz determinou o fornecimento de medicamentos usados de forma contínua por Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele é o responsável por "dar o caminho das pedras" ao esquema.

Marcelo de Almeida Gouveia passou por audiência de custódia pela manhã. Ele oferecia apoio a Artur, de acordo com as investigações.

Artur e Marcelo são suspeitos de facilitarem que empresas pedissem crédito tributário. Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP-SP. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Como esquema funcionava

O esquema de corrupção investigado pelo MP-SP foi possível graças ao domínio de Artur Gomes da Silva Neto. Além dos dois auditores, o empresário Sidney Oliveira, fundador da rede farmacêutica, e o executivo da Fast Shop Mario Otavio Gomes também foram alvos de mandados de prisão temporária.

Artur tinha "todo o domínio" sobre o procedimento, que envolve valores bilionários. "Ele ajudava as empresas a conseguir o ressarcimento dos valores de várias formas", segundo o órgão. "Toda empresa contribuinte tem esse direito [ao ressarcimento], mas o procedimento é muito complexo", acrescentou. Os auditores teriam movimentado R$ 1 bilhão em propina.

Casal também foi detido temporariamente por suspeita de ajudar a lavar o dinheiro para o esquema. São eles: Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane Araújo, esposa de Celso. Na residência do casal foram encontrados sacos de pedras preciosas e mais de R$ 1 milhão em dinheiro, segundo informações preliminares.

O que dizem os envolvidos

Defesa de Sidney Oliveira disse ao UOL que ainda não teve acesso ao processo envolvendo o cliente e está se situando sobre o caso. O advogado Fernando Capez afirmou que o cliente celebrou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público recentemente e pagou os tributos apresentados pela Fazenda como débito. Segundo Capez, o acordo se baseou na dívida apresentada pela Fazenda e não houve discussão sobre o valor.

As defesas de Mario Otavio Gomes e Arthur Gomes Neto não se pronunciaram até a publicação da reportagem. O espaço está aberto em caso de manifestação.

Fast Shop afirmou que colabora com autoridades, mas que não teve acesso ao conteúdo da investigação. A assessoria de imprensa da Ultrafarma também foi procurada, mas não deu retorno até o momento.

A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que pediu a abertura de um procedimento administrativo para "apurar, com rigor, a conduta do servidor". O órgão não informou se os auditores suspeitos de envolvimento no caso foram afastados dos cargos.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Celso e Tatiane. O espaço está aberto para manifestação.