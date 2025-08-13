Presidente da Comissão Europeia diz que convergências sobre Ucrânia foram fortalecidas

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira que a Europa, os Estados Unidos e a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fortaleceram suas convergências sobre a Ucrânia.

"Tivemos uma ligação muito boa", escreveu Von der Leyen no X, depois de participar de uma reunião virtual com o presidente dos EUA, Donald Trump, líderes europeus e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, com o objetivo de tratar da reunião de Trump com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira.

"Hoje, a Europa, os EUA e a Otan fortaleceram a base comum para a Ucrânia", disse Von der Leyen, acrescentando que "permaneceremos em estreita coordenação. Ninguém quer a paz mais do que nós, uma paz justa e duradoura".

(Reportagem de Lili Bayer)