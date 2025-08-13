Topo

Premiê britânico diz que coalizão de dispostos está pronta para implementar planos para Ucrânia se cessar-fogo for alcançado

13/08/2025 12h33

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta quarta-feira que o grupo de países da "coalizão dos dispostos" está pronto para implementar os planos militares nos quais vem trabalhando para apoiar a Ucrânia no caso de um cessar-fogo em sua guerra com a Rússia.

Em uma ligação com a coalizão, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, Starmer disse que os planos militares "agora estão prontos, em uma forma que pode ser usada se chegarmos a esse cessar-fogo", antes das conversas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na sexta-feira.

Starmer disse que, em uma ligação anterior com Trump, eles haviam feito "progresso real" em relação às garantias de segurança para a Ucrânia para assegurar que qualquer paz seja duradoura.

(Reportagem de Thomas Escritt, em Berlim)

