Topo

Notícias

Positivo tem lucro líquido de R$ 2,3 mi no 2º trimestre queda anual de 53,7%

São Paulo

13/08/2025 22h30

A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido de R$ 2,3 milhões no segundo trimestre de 2025, uma queda de 53,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre abril e junho, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Positivo somou R$ 73,7 milhões, 12,5% abaixo do resultado no segundo trimestre de 2024. Já a margem Ebitda foi de 8,8%, 1,6 pontos porcentuais (p.p.) a menos que o registrado um ano antes.

Segundo a companhia, o resultado sofreu influência negativa de projetos para instituições públicas "precificados no início do ano passado a um dólar menor que o atual". A receita líquida teve um crescimento de 3,6% ante igual intervalo de 2024, para R$ 842,2 milhões. "Nossa projeção para o restante de 2025 é de um segundo semestre maior em receita, com maior alavancagem operacional e redução proporcional das despesas financeiras", diz a empresa no release de resultados.

O resultado financeiro líquido foi de R$ 52,7 milhões negativos no período entre abril e junho, uma redução anual de 18,9%. Já o endividamento líquido encerrou o segundo trimestre do ano em R$ 624,8 milhões, recuo de 9,6% na comparação anual.

O índice de alavancagem (endividamento líquido/Ebitda LTM) ficou em 2,1 vezes no período, um incremento de 0,9 vez sobre um ano antes, quando fechou em 1,2 vez.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Bolsonaro pede absolvição em alegações finais no processo por tentativa de golpe (documento)

Palmeiras visita Universitario em Lima pela ida das oitavas da Libertadores

Taylor Fritz é eliminado por Terence Atmane no Masters 1000 de Cincinnati

Sabalenka vence Bouzas e vai às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati

Bitcoin bate novo recorde e supera os US$ 124 mil

Congressista sofre ataque a tiros no sul da Colômbia

Ex-ministro diz que atuou para Bolsonaro não assinar 'doideira' de radicais

EUA sanciona brasileiros por relação com programa Mais Médicos

Em alegações finais ao STF, Bolsonaro nega crimes e pede para ser absolvido em processo por tentativa de golpe

Rebeca Andrade decide não disputar Mundial de Ginástica Artística de 2025

Defesa alega que ex-ministro atuou "ativamente" contra golpe de Estado