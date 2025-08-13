Topo

Porto Seguro tem alta de 50% no lucro no 2º tri, revê previsões para 2025

13/08/2025 08h11

SÃO PAULO (Reuters) -A Porto Seguro anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de R$878,1 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 50,4% na comparação com o mesmo período de 2024.

Analistas, em média, esperavam resultado positivo da companhia de R$817,2 milhões, segundo dados da LSEG.

O grupo apurou receita total de cerca de R$10 bilhões entre abril e o final de junho, crescimento anual de 12%. O desempenho da empresa também foi impulsionado por um resultado financeiro positivo em R$376 milhões, mais que o dobro dos R$170 milhões apurados um ano antes.

A perda com crédito no período somou R$520 milhões, crescimento de 20% ano a ano.

O grupo financeiro também anunciou nesta quarta-feira que a unidade PortoBank deverá registrar crescimento de receita total de 20% a 28% ante expectativa de alta de 14% a 22% esperada anteriormente.

A companhia alterou também a projeção para 2025 do Porto Bank no crédito, prevendo agora uma perda entre R$2 e R$2,3 bilhões ante os R$1,9 bi a R$2,3 bilhões de perdas da previsão anterior.

O índice de eficiência esperado pelo Porto Bank em 2025 passou agora para 32% a 34% ante a previsão anterior de 32,5% a 35%.

Na PortoSaúde, a projeção de sinistralidade da vertical passou para o intervalo entre 73% e 78% ante 75% a 80% anteriormente esperados.

(Por Tiago Brandão, em Gdansk, edição Alberto Alerigi Jr.)

