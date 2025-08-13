Por que tomar sol faz tanta diferença na saúde e quanto tempo é necessário?

Dá para melhorar a imunidade, proteger os ossos, regular hormônios, equilibrar o humor e até reduzir o risco de doenças crônicas com um ingrediente: luz solar. A receita é simples, gratuita, prática e altamente eficaz. O segredo está na vitamina D, o nutriente produzido pelo corpo quando nos expomos ao sol.

Ela ajuda o intestino a absorver o cálcio e o fósforo dos alimentos, garantindo o crescimento e a reparação óssea, o funcionamento celular e neuromuscular. Mas os benefícios vão além. Estudos apontam que ela pode ter efeitos protetores contra doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, doenças inflamatórias intestinais, distúrbios neurológicos como Parkinson e até a depressão.

Embora esteja presente em alguns alimentos, como leite fortificado, salmão, atum e sardinha, a principal fonte da vitamina continua sendo o sol. Só com comida dificilmente se atinge a dose diária ideal. E suplementos, embora úteis em alguns casos, trazem riscos se usados sem acompanhamento médico. Ou seja: a solução mais segura e natural ainda é tomar um bom sol —com responsabilidade, claro.

Sol sim, mas quanto?

A dose certa de sol varia de acordo com fatores como tom de pele, idade, peso, saúde geral e até o lugar onde se vive. Para adultos saudáveis, a média recomendada gira em torno de 15 a 20 minutos de exposição direta ao sol para pessoas de pele clara, cerca de 30 a 40 minutos para peles intermediárias e até uma hora para peles negras. Isso porque quanto mais melanina, menor a absorção dos raios UVB, responsáveis pela síntese da vitamina D.

Durante esse período, o ideal é não usar protetor solar nas áreas expostas —ele bloqueia justamente os raios necessários para a produção da vitamina. Mas atenção, passado esse tempo, o filtro solar deve ser aplicado para evitar danos à pele. A exposição deve acontecer entre 10h e 15h, quando a incidência de UVB está no auge. Porém, em dias muito quentes, o pico do meio-dia pode ser perigoso. Melhor evitar queimaduras.

E não precisa expor praticamente todo o corpo. Deixar braços, pernas e mãos descobertos, expondo cerca de 15% da superfície corporal, já é suficiente para ativar a produção da vitamina. Mas não vale tomar sol atrás de uma janela: o vidro bloqueia os raios UVB. Também não adianta esperar o fim da tarde ou tentar compensar uma semana inteira em um único dia. Doses pequenas e regulares são mais eficazes e seguras.

Imagem: Reinaldo Canato/UOL

Posso tomar sol só no fim de semana?

Infelizmente, não. Acumular exposição solar aos sábados ou domingos não compensa os dias perdidos. Além de aumentar os riscos de queimaduras, manchas e câncer de pele, esse comportamento pode ter o efeito oposto: se a pele se irrita ou bronzeia demais, perde eficiência na absorção da luz nos dias seguintes. O excesso também pode desencadear uma produção desequilibrada de vitamina D —que o corpo nem sempre consegue aproveitar.

Se, mesmo com sol regular, a produção natural não dá conta (caso comum em quem trabalha à noite, vive em países frios ou permanece em ambientes fechados o dia todo), o ideal é conversar com um médico. Suplementação pode ser indicada, mas deve ser personalizada e monitorada com exames. O uso indiscriminado de cápsulas pode levar a intoxicações.

Imagem: iStock

Quando o suplemento entra em cena?

A suplementação é indicada quando a pessoa apresenta deficiência de vitamina D e não consegue se expor ao sol. Casos típicos incluem pacientes com histórico de câncer de pele, pessoas com mobilidade reduzida, obesos (a vitamina D é sequestrada pela gordura corporal) e idosos — que, com o tempo, perdem a capacidade de sintetizá-la com eficiência.

Também entram na lista pacientes em uso prolongado de corticoides ou anticonvulsivantes, além de pessoas com osteoporose, osteopenia ou predisposição a fraturas. Antes de iniciar a suplementação, o mais indicado é realizar a dosagem da vitamina D por exame de sangue. Só com esses dados é possível ajustar a dose certa.

Sol ou cápsula: dá na mesma?

Em tese, sim. A vitamina D obtida pelo sol (D3) e a consumida via suplemento (D2 ou D3) têm efeitos equivalentes no corpo. A diferença está no risco. Doses muito altas via oral podem intoxicar —algo improvável com a produção natural por exposição solar. Os sintomas do excesso incluem náusea, tontura, diarreia e até formação de pedras nos rins e na vesícula. Já a deficiência prolongada consome o cálcio dos ossos, elevando o risco de osteoporose, espasmos musculares, raquitismo e problemas no desenvolvimento fetal.

*Com informações de reportagem publicada em 23/03/2020