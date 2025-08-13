Topo

Notícias

Por que 2.000 militares estão indo para o Centro-Oeste e Norte do país?

Forças Armadas vão reforçar segurança das delegações com 9 mil militares - Divulgação
Forças Armadas vão reforçar segurança das delegações com 9 mil militares Imagem: Divulgação
Angela Celeste
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 12h13Atualizada em 13/08/2025 12h13

A Marinha do Brasil deu início na última segunda-feira ao deslocamento de 2.000 militares, mais de 100 viaturas e oito helicópteros para as Operações Atlas e Formosa, no Norte e Centro-Oeste do país.

O que aconteceu

Exercícios têm o objetivo de aperfeiçoar o trabalho conjunto, fortalecer parcerias e melhorar a capacidade de enfrentar desafios junto a países aliados. Cerca de 1.600 Fuzileiros Navais e aproximadamente 60 viaturas saíram do Rio de Janeiro na segunda, após uma apresentação, no Comando da Divisão Anfíbia, na Ilha do Governador (RJ). O restante das tropas virá de outras regiões do país.

Operação Atlas ocorre primeiro e será no Norte do país. Criada pelo Ministério da Defesa, a edição de 2025 acontece em Roraima e na foz do rio Amazonas. A operação é um grande exercício das Forças Armadas do Brasil, com foco em treinamento conjunto, envolvendo Exército, Marinha e Aeronáutica. E é dividida em três fases: o planejamento, que já foi concluído, o deslocamento de tropas e equipamentos e, por fim, a fase operacional, com simulações de combate por terra, mar e ar.

Atlas tem três objetivos políticos importantes, segundo o professor Augusto Teixeira Jr., do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro. São eles:

  1. Busca demonstrar força em Roraima após as tensões com a Venezuela entre 2023 e 2024, quando o aumento da instabilidade política no país vizinho e movimentações militares próximas à fronteira brasileira elevaram o nível de alerta.
  2. Visa reforçar a presença brasileira na estratégica foz do rio Amazonas, fundamental para o controle da floresta e futura exploração de petróleo.
  3. Aprimorar a cooperação entre as Forças Armadas, enfrentando desafios logísticos da região Norte.

Operação Formosa, que acontecerá após a Atlas, será o maior treinamento militar no Centro-Oeste desde 1988. Coordenado pela Marinha do Brasil, ela ocorre tradicionalmente em Formosa (GO). Segundo Augusto, a operação busca treinar os fuzileiros navais em seus meios como foguetes astros (apoio de fogo em solo), aviação naval (ataques aéreos) e comando e controle de tropas em campo.

Apesar de ser liderada pela Marinha, também conta com participação do Exército e da Força Aérea, reforçando a integração entre as forças. Em anos anteriores, contou com presença de militares chineses, americanos e outros observadores internacionais.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

Primeiro-ministro britânico diz haver possibilidade "viável" de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina

USDA eleva estimativa de produção para o milho e reduz para a soja nos EUA

Trump vence recurso sobre congelamento de pagamentos de ajuda externa

ONGs criticam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Evento do BTG com governadores de direita tem ataques a Lula e aplausos

Por que 2.000 militares estão indo para o Centro-Oeste e Norte do país?

Trump quer que Ucrânia tenha voz ativa em negociações territoriais com Rússia, diz Macron

Europa pediu a Trump que defenda seus interesses de segurança no encontro com Putin, diz Merz