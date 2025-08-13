'Orgasmo na pele': por que algumas pessoas arrepiam só de ouvir uma música

Arrepios no corpo são uma reação que vai muito além do simples ouriçar dos pelos para se aquecer. Embora esse seja o mecanismo básico (o corpo tentando conservar calor quando sente frio), o fenômeno pode incluir tremores, calafrios, palpitações e aparecer em diversas situações, como ao ouvir uma notícia triste, um discurso emocionante ou uma música especial.

A pele seca, por exemplo, pode ficar mais suscetível a sensações elétricas provocadas por tecidos sintéticos como náilon, poliéster e lã, que acumulam eletricidade estática. Isso causa arrepios, estalos e até faíscas ao friccionar a pele, como ao escovar os cabelos ou usar roupas desses materiais.

Além dos estímulos físicos, os arrepios são disparados quando a pele envia um sinal ao hipotálamo, área do cérebro responsável por controlar funções automáticas e respostas emocionais. Essa reação também pode ocorrer em situações de susto, medo ou excitação, funcionando como um mecanismo evolutivo para deixar o corpo mais alerta e, em outros animais, fazê-los parecer maiores para assustar predadores.

Arrepios emocionais envolvem sensibilidade

Uma parte significativa das pessoas, entre 55% e 86% da população mundial, sente arrepios ao ouvir músicas que mexem com suas emoções. Cientistas da Universidade Harvard (EUA) explicam que isso ocorre porque o cérebro dessas pessoas tem conexões neurais especiais entre o córtex auditivo, que processa os sons, e o córtex insular anterior, envolvido no processamento das emoções. Essa ligação fortalece a resposta emocional, que pode ser sentida como um verdadeiro "orgasmo na pele".

A sensação, também chamada de frisson, pode ser desencadeada por momentos de grande beleza na natureza ou na arte, embora ainda não se saiba se essa resposta é aprendida ou inata. Indivíduos com traços de personalidade ligados à abertura à experiência, que inclui sensibilidade, imaginação e curiosidade, tendem a sentir arrepios mais intensamente.

Arrepios também podem surgir em resposta a situações carregadas de emoção, como testemunhar uma vitória ou um momento inspirador, e podem estar relacionados à empatia e a lembranças pessoais profundas.

Papel dos estímulos externos e do cérebro

Além de música e emoções, estímulos sensoriais externos como vento frio, barulhos altos e cheiros súbitos podem provocar arrepios, devido a uma espécie de distorção sensorial que prende nossa atenção. Situações surpreendentes ou que nos fazem divagar também podem intensificar essas reações físicas.

Testes científicos para entender o fenômeno usaram músicas variadas e comprovaram que o gênero musical não é o fator determinante para a reação —o que importa é o impacto emocional que a música provoca no ouvinte.

Enquanto algumas pessoas experimentam esses arrepios de forma leve ou quase imperceptível, outras sentem com intensidade, acompanhados de outros sintomas, como os já mencionados. Isso depende tanto das conexões cerebrais quanto das experiências e memórias pessoais associadas.

*Com informações de reportagens publicadas em 12/04/2023 e 29/04/2024