PIS de agosto: saiba qual a data de pagamento do abono salarial

Os profissionais nascidos em novembro e dezembro já têm dia definido para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o cronograma divulgado pelo governo, os pagamentos para esse grupo começam em 15 de agosto, encerrando a rodada de depósitos deste ano.

Quem pode receber o abono?

Para ter acesso ao benefício, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — tanto no setor privado quanto no serviço público — por pelo menos 30 dias no ano de 2023. Também é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês naquele período (o que equivale a R$ 2.640,00), além de estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício devem ter sido corretamente encaminhadas pelo empregador por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo de trabalho.

O valor a ser pago é calculado com base nos meses efetivamente trabalhados em 2023, tendo como referência o salário mínimo estipulado para 2025, que é de R$ 1.518.

Como verificar se tem direito e como sacar?

A verificação pode ser feita pelos seguintes meios: aplicativo Carteira de Trabalho Digital, site Gov.br, pelo telefone 158 da Central Alô Trabalho ou em uma das unidades do Ministério do Trabalho e Emprego.

Quem possui conta na Caixa Econômica Federal receberá automaticamente o valor na conta corrente ou poupança. Clientes do Banco do Brasil podem receber por PIX, realizar transferências por TED ou efetuar o saque diretamente nas agências. Para os demais trabalhadores, o depósito será feito em uma conta poupança social digital, criada pela Caixa.

Cronograma do PIS em 2025

Trabalhadores nascidos em novembro e dezembro: pagamento a partir de 15 de agosto.

Segundo projeções do governo federal, aproximadamente 25,8 milhões de trabalhadores devem ser contemplados com o abono salarial este ano, com um valor total estimado de R$ 30,7 bilhões liberados ao programa.