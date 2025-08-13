Pelo menos 20 imigrantes morrem em naufrágio na ilha italiana de Lampedusa, diz ONU

ROMA (Reuters) - Pelo menos 20 pessoas morreram depois que um barco de imigrantes virou ao largo da ilha de Lampedusa, no sul da Itália, informou uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) e a mídia local nesta quarta-feira.

As equipes de resgate recuperaram 20 corpos até o momento e as operações continuam, de acordo com as primeiras informações da agência de notícias Ansa. Acredita-se que entre 70 e 80 pessoas tenham sobrevivido.

Filippo Ungaro, da agência de refugiados da ONU, Acnur, expressou "profunda angústia" pelo desastre e disse que mais imigrantes ainda podem estar desaparecidos no mar.

"Vinte corpos foram recuperados e o mesmo número está desaparecido", escreveu ele em sua conta na plataforma de mídia social X.

O Ministério do Interior da Itália não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Angelo Amante)