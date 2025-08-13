Topo

Paz na Ucrânia requer cessar-fogo e pressão sobre Rússia, diz Itália

13/08/2025 13h30

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse em um comunicado nesta quarta-feira que uma unidade de pontos de vista emergiu de telefonemas com aliados de que a paz na Ucrânia exige um cessar-fogo e pressão contínua sobre a Rússia, inclusive por meio de sanções.

Os líderes europeus, incluindo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, fizeram uma ligação com o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma tentativa de influenciar sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, na sexta-feira, a primeira cúpula EUA-Rússia desde 2021.

(Reportagem de Angelo Amante)

