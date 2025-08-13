Topo

Passagem do tufão Podul deixa dezenas de feridos e pelo menos uma pessoa desaparecida em Taiwan

13/08/2025 09h32

A passagem do tufão Podul, que atingiu o sudeste de Taiwan nesta quarta-feira (13), provocou o fechamento de escritórios, a suspensão de voos e cortes de energia em dezenas de milhares de residências. Ventos fortes e chuvas intensas causaram transtornos em várias regiões da ilha.

Rajadas de vento de até 178 quilômetros por hora foram registradas pouco antes de o tufão tocar o solo no condado de Taitung, no sudeste, segundo informou a Agência Central de Meteorologia (CWA). 

Uma pessoa está desaparecida após ser arrastada pelas águas enquanto pescava. Outras 33 ficaram feridas, segundo a Agência Nacional de Incêndios. Mais de 7.300 pessoas foram retiradas de suas casas, enquanto árvores e placas foram derrubadas pela força da tempestade, que avança pelas regiões central e sul do país.

As cidades de Kaohsiung, Tainan e Chiayi serão "particularmente afetadas esta noite, com aumento das chuvas também esperado em Penghu e Kinmen", declarou o diretor da CWA, Lu Kuo-chen, durante uma reunião com a presença do presidente Lai Ching-te. 

"Estamos preocupados com este tufão", disse Huang Wei, um pescador de Kaohsiung, nesta quarta-feira, poucas horas antes de Podul atingir a costa. "Da última vez, os dois barcos atrás de nós não estavam bem amarrados e colidiram com o meu", explicou. 

Mais de 134.500 residências estão sem energia elétrica. Todos os voos domésticos na ilha, que tem 23 milhões de habitantes, foram cancelados na quarta-feira, assim como dezenas de voos internacionais. 

Mudanças climáticas

Segundo a agência, as regiões montanhosas de Kaohsiung e a cidade de Tainan devem receber entre 400 e 600 milímetros de chuva acumulada entre terça e quinta-feira. 

Grande parte das regiões central e sul de Taiwan ainda se recupera dos efeitos do tufão Danas, que atingiu a ilha no início de julho, deixando dois mortos e centenas de feridos. Em apenas um fim de semana, mais de 500 milímetros de chuva foram registrados no sul da ilha, causando alagamentos e danos significativos. As tempestades tropicais são comuns na ilha entre julho e outubro.  

Os cientistas acreditam que as mudanças climáticas causadas pela ação humana estão tornando os fenômenos meteorológicos mais intensos, aumentando o risco de enchentes. 

Com AFP

