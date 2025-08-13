'Para ele, meu marido era um saco de lixo', diz esposa de gari morto em BH

Morto após uma briga de trânsito em Belo Horizonte, o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi tratado como um saco de lixo, disse a esposa da vítima, Liliane França da Silva, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

O empresário Renê da Silva Nogueira Junior, 47, detido em flagrante por suspeita de atirar e matar Laudemir, teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia.

O meu entendimento é que para ele, não estava atirando em um ser humano. Ele estava atirando um saco de lixo. Para ele, meu marido, Laudemir, para ele era um saco de lixo.

Por quê? Porque naquele momento, ele já tinha passado, ele já tinha dado a passagem para ele. Na verdade, não precisava nem tanto da passagem, porque dava para ele passar. Ele simplesmente levantou neste dia e falou, eu vou matar alguém.

Ele tentou fazer isso contra a motorista. Ele não reconheceu ali a dignidade de uma motorista mulher, para ele tanto fazia, não é mesmo? Então, diante disso tudo, ele não quis perder o tempo dele ali. E ele acabou tirando a vida de um trabalhador, de um pai de família, de um marido, de um amigo, de um filho, foi isso que ele fez.

Liliane França da Silva

Liliane destacou que Laudemir amava trabalhar e o fazia com excelência.

Meu marido não era um saco de lixo. Ele era um ser humano, estava fazendo o trabalho dele honestamente, um trabalho que ele gostava de fazer, ele amava fazer esse trabalho.

Ele saía de casa todo satisfeito, ele era um cara todo feliz, e ele fazia o trabalho dele com excelência. Pode perguntar a qualquer um que ele fazia o trabalho dele com excelência.

Eu espero que ele reflita em tudo que ele fez. Eu espero que ele tenha tempo para ele refletir, para ele saber quem era o meu marido, o Laudemir. E que ele encontre Deus. Que ele abra o coração dele para Deus.

Porque é uma nova oportunidade que ele está tendo, de ficar preso, isso é uma nova oportunidade que ele está tendo. Que ele pegue essa oportunidade e que faça dela dias melhores. Não só para as pessoas que estão ao redor dele, mas para ele mesmo.

Liliane França da Silva

