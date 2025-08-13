Topo

Palmeiras visita Universitario em Lima pela ida das oitavas da Libertadores

13/08/2025 23h34

O Palmeiras, favorito ao título da Copa Libertadores de 2025, visita o Universitário, em Lima, nesta quinta-feira (14), no jogo de ida das oitavas de final, onde o time da casa tentará encerrar a invencibilidade do time brasileiro nesta edição do torneio.

Apesar dos recentes reveses no Campeonato Brasileiro, a equipe paulista vem de uma campanha vitoriosa na fase de grupos da Libertadores, na qual conquistou um retrospecto impecável de 18 pontos. O Verdão venceu todas as seis partidas, marcando 17 gols e sofrendo apenas quatro. 

O Universitário, no entanto, não será um adversário fácil para o Palmeiras e busca estragar a campanha do três vezes campeão da Copa Libertadores (1999, 2020 e 2021). 

O time comandado pelo técnico uruguaio Jorge Fossati se classificou para as oitavas de final ao eliminar os equatorianos Barcelona e Independiente del Valle na fase de grupos. 

A partida está marcada para as 19h30 locais (21h30 de Brasília) no Estádio Monumental do Universitário, o mesmo que sediará a final da Copa Libertadores de 2025, em 29 de novembro. 

Esse fato se tornou um incentivo para o time anfitrião, que sonha em jogar a final em casa. 

O jogo de volta das oitavas de final será disputado na próxima quinta-feira, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. 

Quem vencer este confronto enfrentará o vencedor do duelo entre o argentino River Plate e o Libertad, do Paraguai, nas quartas de final.

- Palmeiras confiante na vitória -

"Temos uma partida muito importante no Peru contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado, com um grande técnico que também foi meu treinador", disse o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, citado nas redes sociais do Palmeiras. 

O jogador da seleção uruguaia não escondeu o otimismo: "Espero que a gente possa conseguir um ótimo resultado e, se possível, vencer, para podermos fechar em casa, diante da nossa torcida, e seguir na Libertadores." 

As estatísticas do Verdão mostram que a equipe está invicta desde 2023 na Libertadores, com a última derrota tendo sido contra o Bolívar, em La Paz. Nos últimos 28 jogos fora do Brasil nessa competição, acumulou 22 vitórias, cinco empates e a derrota para os bolivianos.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras não poderá contar com Paulinho, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo, mas terá os novos reforços Ramón Sosa e Khellven. 

O Palmeiras vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Ceará no domingo, pelo Brasileirão, onde ocupa a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Flamengo, mas com um jogo a menos.

- Derrubar o invicto -

"Enfrentamos o time que tem sido o melhor da Libertadores e um candidato a vencê-la. Não subestimamos nem superestimamos. Com humildade, acreditamos em nossas possibilidades e temos muita fé em nossa equipe", disse Fossati a repórteres na terça-feira. 

O experiente técnico uruguaio, de 72 anos, garantiu que "as estatísticas estão aí para serem quebradas. Eles estão invictos há seis jogos. É hora de acabar com isso". 

Os peruanos esperam aproveitar a sequência negativa que assola o Palmeiras desde a saída de seu craque Estevão para o Chelsea em julho, após a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. 

O time paulista foi eliminado há uma semana nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo arquirrival Corinthians, o que provocou protestos violentos de sua torcida, incluindo atos de vandalismo e pedidos de demissão do técnico português Abel Ferreira.

Já o Universitario vive uma boa fase no campeonato local, tendo vencido o torneio Apertura e ser um dos líderes do Clausura. No sábado, derrotou o Sport Boys por 1 a 0.

Entre seus principais jogadores estão Edison Flores, Anderson Santamaría, Andy Polo e Jairo Concha.

  

Prováveis escalações: 

Universitario: Britos - Corzo, Riveros, Di Benedetto - Polo, Pérez Guedes, Ureña, Concha, Carabalí - Rivera e Valera. Técnico: Jorge Fossati 

Palmeiras: Weverton - Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Evangelista, Ramón Sosa - Mauricio, Facundo Torres, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

