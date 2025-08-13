Topo

Notícias

Palestino é morto por colono na Cisjordânia ocupada

13/08/2025 12h43

Um colono israelense atirou e matou um palestino nesta quarta-feira (13) na Cisjordânia ocupada, segundo autoridades palestinas, enquanto o Exército israelense informou que um soldado fora de serviço atirou em um homem que jogava pedras.

Este confronto é o mais recente na Cisjordânia ocupada, onde a violência aumentou consideravelmente desde o início da guerra em Gaza, há 22 meses.

"Thamen Khalil Reda Dawabsheh, de 35 anos, foi morto a tiros por colonos na localidade de Duma, ao sul de Nablus", indicou em um comunicado o Ministério palestino da Saúde.

Em declarações à AFP, o chefe do conselho de Duma, Suleiman Dawabsheh, afirmou que ocorreu um confronto quando um grupo de colonos israelenses entrou em terras onde agricultores trabalhavam.

O Exército declarou, em um comunicado, que "durante trabalhos de engenharia perto de Duma", dezenas de palestinos jogaram pedras contra israelenses, entre eles um soldado vestido à paisana e um civil.

O soldado à paisana ? também colono, segundo o Prefeito ? primeiro fez tiros de advertência e, com a continuação do lançamento de pedras, disparou novamente até que "foi confirmado um impacto".

O Exército acrescentou que depois soldados foram enviados para restaurar a calma.

Cerca de três milhões de palestinos vivem na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, juntamente com cerca de 500.000 israelenses instalados em colônias consideradas ilegais pelo direito internacional.

str-lba/acc/mib/hba/cab/mab/mb/dd/mvv

© Agence France-Presse

