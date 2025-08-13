Topo

Notícias

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

13/08/2025 12h40

O texto de um novo projeto de tratado sobre a contaminação por plásticos, apresentado nesta quarta-feira (13) na assembleia plenária da ONU, em Genebra, foi rejeitado imediatamente por vários países e duramente criticado pelas ONGs, concretamente por não mencionar restrições à produção de plástico virgem.

O esboço, redigido por um diplomata que preside os debates, é "inaceitável", consideraram os delegados de Colômbia, Chile, Panamá e da União Europeia, enquanto a ONG ambientalista Greenpeace o qualificou de um "presente para a indústria petroquímica e traição à humanidade".

im/uh/eb/hgs/mb/mvv/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Mercado brasileiro é vital para vinhos europeus, diz consultor após incêndio na França

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

Premiê britânico diz que coalizão de dispostos está pronta para implementar planos para Ucrânia se cessar-fogo for alcançado

Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

Primeiro-ministro britânico diz haver possibilidade "viável" de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina

USDA eleva estimativa de produção para o milho e reduz para a soja nos EUA

Trump vence recurso sobre congelamento de pagamentos de ajuda externa