PagBank tem lucro recorrente de R$565 mi no 2º tri

13/08/2025 17h04

SÃO PAULO (Reuters) - O PagBank, banco digital do grupo UOL, teve lucro líquido recorrente de R$565 milhões no segundo trimestre, crescimento de 4% sobre o desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira.

A carteira de crédito expandida fechou o primeiro semestre em R$48 bilhões, aumento de 11% ano a ano, afirmou a instituição financeira.

A base de clientes do PagBank somava em junho 33 milhões ante 31,6 milhões reportados no final do primeiro semestre do ano passado.

A receita líquida total somou R$5,1 bilhões entre abril e o fim de junho, expansão de 18% na comparação com o mesmo período de 2024. Segundo o balanço, o crescimento no faturamento se deu com aumento de 61% no "segmento de banking".

O indicador de rentabilidade ROE do PagBank ficou em 14,5%.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

