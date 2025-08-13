Após sanções, Padilha compara Mais Médicos ao Pix: 'Não nos curvaremos'

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa Mais Médicos e respondeu à revogação dos vistos de "vários membros" do governo brasileiro, incluindo membros do ministério.

O que aconteceu

A justificativa do governo norte-americano no anúncio hoje é o Mais Médicos. Criado durante a gestão Dilma Rousseff (PT), na primeira gestão Padilha, a iniciativa levou profissionais a regiões carentes, parte deles proveniente de Cuba, exemplo usado na nota dos EUA.

"Não nos curvaremos a quem persegue as vacinas, os pesquisadores, a ciência", publicou o ministro. As sanções atingiram Mozart Julio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

Padilha chamou as sanções de "ataques injustificáveis" e comparou o programa ao Pix. "O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", afirmou, em publicação nas redes.

O ministro garantiu que o programa seguirá. "Nesse governo atual, em 2 anos, dobramos a quantidade de médicos no Mais Médicos. Temos muito orgulho de todo esse legado que leva atendimento médico para milhões de brasileiros que antes não tinham acesso à saúde."

Hoje, o presidente Lula (PT) também criticou as revogações de visto. Sem citar diretamente as sanções contra o governo, ele afirmou que as ações do presidente norte-americano, Donald Trump, são "mau exemplo para a humanidade".