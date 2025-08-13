Topo

Notícias

Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

São Paulo

13/08/2025 08h15

Apontado como "cabeça" do esquema, o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, da Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda, teria recebido mais de R$ 1 bilhão em propinas de varejistas para destravar em tempo recorde pedidos milionários de ressarcimento de créditos de ICMS-ST. Ele foi preso em sua casa, em Ribeirão Pires, no ABC paulista. A Operação Ícaro ainda apreendeu R$ 1,8 milhão em dinheiro vivo e pedras preciosas. Outros documentos ainda serão analisados para elucidar o tamanho do suposto esquema. O Ministério Público espera esclarecer se outras empresas se valeram dos "serviços".

Anteriormente, a Justiça de São Paulo já havia autorizado a quebra do sigilo de mensagem do fiscal. E-mails trocados pelo auditor colocaram as empresas na mira do Ministério Público. Em dezembro de 2024, por exemplo, Artur recebeu em seu e-mail pessoal a minuta de um acordo de confidencialidade para prestação de serviços para o Grupo Nós. "Documentos solicitados para prosseguimento nas tratativas de prestação de serviço", dizia a mensagem. Toda a negociação era feita por meio da empresa cadastrada em nome da mãe de Artur Gomes, a Smart Tax, uma consultoria tributária que, segundo os investigadores, só existe no papel.

O auditor aposentado Alberto Toshio Murakami também é investigado por suspeita de participação no esquema. Murakami tinha o certificado digital da Rede 28 instalado em seu computador, o que permitia que formalizasse pedidos em nome da empresa junto à Secretaria da Fazenda. O Ministério Público diz que, após deixar o cargo, em janeiro, ele continuou a auxiliar Artur.

Outras duas contadoras são suspeitas de envolvimento no esquema. Fátima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara são descritas como "assistentes nos serviços criminosos". Elas ajudariam na elaboração dos pedidos de ressarcimento, que envolvem documentos e cálculos complexos.

Em um dos e-mails trocados com Artur, Maria Hermínia envia um arquivo digital da Kalunga para ressarcimento de créditos de ICMS. "Artur, será que consegue verificar com o pessoal, se eles estão com algum problema, ou qual o meu erro? Segue abaixo o arquivo anexo. Esse arquivo veio com um log de erro que eu não consigo descobrir o motivo", escreve a contadora. "Já tentei compor, colocar de cabeça pra baixo, misturar, mas não encontro o que o programa da Sefaz (Secretaria da Fazenda) glosou para chegar a essa conclusão."

Como tudo começou

A quebra de sigilo bancário e fiscal da Smart Tax foi o ponto de partida da investigação. A empresa de consultoria tributária está registrada em nome de Kimio Mizukami da Silva, de 73 anos, professora aposentada da rede pública e mãe de Artur. Em 2021, ela declarou R$ 411 mil no Imposto de Renda. O patrimônio saltou para R$ 46 milhões em 2022 e para R$ 2 bilhões em 2024, por rendimentos da empresa.

O aumento patrimonial vertiginoso chamou a atenção do Ministério Público. A empresa está registrada no endereço residencial do fiscal, em Ribeirão Pires, e não tem funcionários cadastrados. Kimio não tem nenhuma experiência em consultoria tributária. Além disso, desde que foi constituída, em 2021, a empresa teve uma única cliente: a Fast Shop. Para o Ministério Público, trata-se de uma empresa de fachada criada exclusivamente para operacionalizar o repasse de propinas ao auditor fiscal.

Apreensões

A maior apreensão foi na casa do empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, suspeito de ajudar na lavagem de dinheiro do esquema. Havia R$ 1,2 milhão, US$ 10,7 mil e  1.590 em espécie, cerca de R$ 200 mil em moedas digitais, relógios de luxo e dois pacotes com esmeraldas.

Com o auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia, lotado na Delegacia Regional Tributária de Osasco, na Grande São Paulo, foram apreendidos R$ 330 mil, US$ 10 mil e  600 em espécie e R$ 2 milhões em moedas digitais. Inicialmente, o Ministério Público pediu apenas buscas no endereço, mas com a apreensão da quantia os promotores requisitaram a prisão preventiva do auditor, o que foi autorizado pela Justiça.

Os policiais apreenderam R$ 73 mil e US$ 13 mil com a contadora Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, apontada como "assistente" do esquema. Em um endereço, a polícia também apreendeu uma máquina de contar dinheiro.

Próximos passos

"O nosso desafio daqui em diante é justamente verificar se há outros auditores envolvidos na prática da corrupção e também se há outras empresas envolvidas nesse estratagema", explica o promotor de Justiça Roberto Bodini. Os promotores também vão se reunir com a Secretaria da Fazenda para cobrar uma revisão dos procedimentos internos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu ficará no centro de SP

Israel bombardeia a Cidade de Gaza; 123 pessoas morreram nas últimas 24 horas

Caso Ultrafarma e Fast Shop: quais os próximos passos da investigação

Negociações sobre a poluição por plásticos 'à beira do precipício'

'Faria de novo', diz PM baleado no pescoço durante ação em Paraisópolis

O que se sabe sobre a prisão de empresário suspeito de matar gari em BH

Rússia diz que posição sobre Ucrânia não mudou em relação ao que Putin definiu em junho de 2024

Depois do cacau mais caro, avelã agora ameça aumentar preço do chocolate

EUA veem piora de direitos humanos no Brasil; Fachin defende soberania judicial

Polícia Civil de SP prende quadrilha especializada em roubo de condomínios