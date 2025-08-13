O que é hérnia inguinal? Cirurgia deixa Yuri Alberto fora no Corinthians

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, precisou passar por uma cirurgia hoje para corrigir uma hérnia inguinal e será desfalque por pelo menos um mês para Dorival Júnior.

O que é a hérnia inguinal

Uma hérnia se forma quando uma estrutura sai do seu lugar original. No caso da de Yuri Alberto, ela fica entre a coxa e a parte inferior do abdome e, por isso, é chamada inguinal.

Como ocorre? Ela acontece quando há o deslocamento de uma alça do intestino por meio de um orifício que se forma na parede abdominal, na região da virilha.

Esse é o tipo mais comum de hérnia e os homens são mais vulneráveis a elas, devido à fraqueza na parede muscular criada pela passagem do testículo para a bolsa escrotal. Hérnias grandes ou volumosas podem descer em direção aos testículos e são conhecidas como inguinoescrotal.

Normalmente, o que acontece é quando uma alça do intestino desce através deste cordão espermático [estrutura do aparelho reprodutor masculino] em um orifício que não tem espaço para mais nada, a não ser os elementos do cordão [veias, nervos, testículos]. Natan Chehter, médico geriatra membro da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia)

Toda hérnia precisa de cirurgia?

Depende do quadro do paciente. Porém, a cirurgia é o único tratamento eficaz para as hérnias, especialmente na fase precoce da doença.

O procedimento é essencial sobretudo quando a hérnia fica "estrangulada". Neste caso, o sangue deixa de circular normalmente, causando necrose ou ameaçando a vida da pessoa.

Sintomas da hérnia inguinal

Saliência em um ou nos dois lados da virilha;

Em homens, observa-se o saco escrotal inchado;

Desconforto ou dor, principalmente ao fazer algum esforço físico;

Sensação de fraqueza ou pressão na virilha.

O quadro médico de Yuri Alberto

O camisa 9 foi internado com dores abdominais. O atacante foi atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.

Ele passou por exames e foi operado na madrugada. O responsável pelo procedimento foi o médico gastroenterologista Dr. Walter Ayres, que diagnosticou a hérnia inguinal.

O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido e Yuri segue em recuperação no hospital. A previsão é de que ele receba alta médica amanhã.

A projeção é que o jogador retorne aos gramados apenas entre o fim de setembro e começo de outubro. Ele deve cumprir de quatro a oito semanas de recuperação.

Atualização médica: Yuri Alberto.



Na noite desta terça-feira (12), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr.? -- Corinthians (@Corinthians) August 13, 2025

*Com informações de reportagem publicada em 06/06/22.