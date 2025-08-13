Topo

Notícias

O que é hérnia inguinal? Cirurgia deixa Yuri Alberto fora no Corinthians

Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians nos próximos jogos - FABIO GIANNELLI/AGIF
Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians nos próximos jogos Imagem: FABIO GIANNELLI/AGIF
do UOL

De VivaBem, em São Paulo

13/08/2025 12h57

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, precisou passar por uma cirurgia hoje para corrigir uma hérnia inguinal e será desfalque por pelo menos um mês para Dorival Júnior.

O que é a hérnia inguinal

Uma hérnia se forma quando uma estrutura sai do seu lugar original. No caso da de Yuri Alberto, ela fica entre a coxa e a parte inferior do abdome e, por isso, é chamada inguinal.

Como ocorre? Ela acontece quando há o deslocamento de uma alça do intestino por meio de um orifício que se forma na parede abdominal, na região da virilha.

Esse é o tipo mais comum de hérnia e os homens são mais vulneráveis a elas, devido à fraqueza na parede muscular criada pela passagem do testículo para a bolsa escrotal. Hérnias grandes ou volumosas podem descer em direção aos testículos e são conhecidas como inguinoescrotal.

Normalmente, o que acontece é quando uma alça do intestino desce através deste cordão espermático [estrutura do aparelho reprodutor masculino] em um orifício que não tem espaço para mais nada, a não ser os elementos do cordão [veias, nervos, testículos]. Natan Chehter, médico geriatra membro da SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia)

Toda hérnia precisa de cirurgia?

Depende do quadro do paciente. Porém, a cirurgia é o único tratamento eficaz para as hérnias, especialmente na fase precoce da doença.

O procedimento é essencial sobretudo quando a hérnia fica "estrangulada". Neste caso, o sangue deixa de circular normalmente, causando necrose ou ameaçando a vida da pessoa.

Sintomas da hérnia inguinal

  • Saliência em um ou nos dois lados da virilha;
  • Em homens, observa-se o saco escrotal inchado;
  • Desconforto ou dor, principalmente ao fazer algum esforço físico;
  • Sensação de fraqueza ou pressão na virilha.

O quadro médico de Yuri Alberto

O camisa 9 foi internado com dores abdominais. O atacante foi atendido no pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star.

Ele passou por exames e foi operado na madrugada. O responsável pelo procedimento foi o médico gastroenterologista Dr. Walter Ayres, que diagnosticou a hérnia inguinal.

O procedimento cirúrgico foi bem-sucedido e Yuri segue em recuperação no hospital. A previsão é de que ele receba alta médica amanhã.

A projeção é que o jogador retorne aos gramados apenas entre o fim de setembro e começo de outubro. Ele deve cumprir de quatro a oito semanas de recuperação.

*Com informações de reportagem publicada em 06/06/22.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Justiça mantém prisão de executivos da Ultrafarma e Fast Shop

STF já responsabilizou quase 1,2 mil pessoas por atos do 8 de Janeiro; 638 foram condenadas

Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Mercado brasileiro é vital para vinhos europeus, diz consultor após incêndio na França

Países e ONGs rejeitam novo esboço de tratado sobre contaminação por plásticos

Vice-presidente americano e ministro britânico pescaram sem licença no Reino Unido

Premiê britânico diz que coalizão de dispostos está pronta para implementar planos para Ucrânia se cessar-fogo for alcançado

Cacatuas inventam coreografias com até 30 tipos de passos, mostra pesquisa

'Trabalhador assassinado na covardia' por empresário, diz família de gari

Primeiro-ministro britânico diz haver possibilidade 'viável' de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

Senador questiona formação de indicada por Lula, e ela rebate em sabatina