Redesenhar distritos: como Trump usa estratégia para escapar de impeachment

Para garantir mais cadeiras na Câmara e escapar de um impeachment, o Partido Republicano, do presidente dos EUA, Donald Trump, está se movimentando para redesenhar distritos eleitorais.

O que é gerrymandering?

Gerrymandering é o redesenho dos distritos eleitorais dos EUA em prol de um determinado partido. O termo pejorativo costuma ser descrito como um tipo de manipulação eleitoral.

Nos EUA, são eleitos deputados que recebem mais votos em seus distritos. O processo eleitoral é diferente do Brasil, em que os votos são por estado. Outra diferença importante é o fato de o voto não ser obrigatório.

Distritos eleitorais são revistos, por regra, a cada dez anos, com base no censo demográfico. À medida que os estados crescem, eles podem ganhar mais assentos nas casas legislativas. O último censo foi em 2020 e o próximo está programado para 2030.

Contudo, há uma movimentação em alguns estados para a revisão dos distritos ainda neste ano. O mapeamento é feito com base em informações eleitorais e do censo, e com a ajuda de softwares de geolocalização.

Na prática, partidos reagrupam eleitores. O redesenho pode seguir em alguns sentidos, como: colocando o maior número possível de eleitores do partido rival em poucos distritos, onde eles ganham com grande margem, mas deixam de ser ameaças em outras localidades. Ou dividindo os eleitores de determinado partido, diluindo os seus votos.

Prática prejudica a democracia

Manipulação faz com que resultados das eleições deixem de refletir vontade da maioria. Isto fica bastante evidente quando um partido recebe menos votos no total, mas obtém mais cadeiras no Legislativo.

Outro impacto é a redução da participação eleitoral, especialmente das minorias. Em entrevista ao UOL, o professor de história da UnB, Virgílio Caixeta Arraes, explicou que, à medida que os norte-americanos veem que "o jogo eleitoral é definido por cima, entre as cúpulas partidárias", parte deles "não vê sentido em participar".

Eleitores se sentem 'uma espécie de marionete', por enxergar que há uma manipulação.

Professor de história com ênfase nos EUA, Virgílio Caixeta Arraes

Próximo pleito será em novembro de 2026. Nas eleições de meio de mandato, os norte-americanos redefinem a configuração da Câmara, composta por 435 deputados, com mandatos de dois anos.

Hoje, Câmara tem 219 republicanos e 212 democratas. Quatro vagas serão provavelmente preenchidas por três democratas e um republicano em eleições extraordinárias agendadas para este ano.

Cenário apertado faz com que cada assento importe. De olho nas próximas eleições, Trump pediu que os deputados do Texas refaçam o mapeamento do estado.

Objetivo é conquistar cadeiras na Câmara. Os republicanos têm hoje 25 das 38 cadeiras do estado. Outras 12 pertencem aos democratas e uma está vaga desde a morte de um deputado. O redesenho do mapa do Texas pode possibilitar o aumento de até cinco cadeiras para o partido de Trump.

4.ago.2025 - Votação suspensa na Câmara do Texas por falta de quórum Imagem: Nuri Vallbona/Reuters

Republicanos pretendiam votar mudanças na semana passada. Em resposta, deputados democratas deixaram o Texas. Com a debandada, não houve quórum suficiente.

Reação democrata é "forma de chamar atenção da opinião pública nacional". Conforme Arraes, o objetivo dos legisladores é "levar a discussão às cúpulas dos partidos" para forçar uma negociação ou ganhar tempo, inviabilizando o redesenho do mapa do estado até o próximo pleito.

Trump teme perda de poder e impeachment. Se os democratas conquistarem maioria na Câmara, eles poderão barrar os projetos legislativos do presidente, abrir investigações contra ele, votar pedidos de impeachment e levar o governo a paralisações.

Se os democratas conseguem uma vantagem considerável nas eleições de meio de mandato, Trump vira um presidente sem perspectiva (...) e poderia se tornar um presidente decorativo.

Professor da UnB Virgílio Caixeta Arraes, em entrevista ao UOL

Apesar de provocar distorções, gerrymandering não é ilegal

Termo surgiu em 1812. Na época, o governador de Massachusetts, Elbridge Gerry, assinou um projeto de lei que recriou distritos na região de Boston para uma eleição estadual. O resultado foi um mapa bastante incomum, o que deu fama à prática.

Suprema Corte lavou as mãos. Em decisão de 2019, a instância máxima do Judiciário norte-americano delegou aos estados o poder de decidir sobre a distribuição dos distritos eleitorais. Na avaliação da Corte, apesar do "partidarismo excessivo" criar um cenário "razoavelmente injusto", a questão é política e não constitucional.

Trata-se de uma "omissão deliberada da Suprema Corte". Segundo Arraes, dessa forma, "ora prevalece a vontade republicana, ora a vontade democrata", a depender de quem esteja no poder.