O que é 'efeito porta'? Por que esquecemos ao mudar de cômodo ou ambiente
Já ouviu falar no fenômeno conhecido como "efeito porta" (doorway effect ou location updating effect, em inglês)? Pois ele descreve a situação curiosa em que esquecemos o que íamos fazer ao mudar de ambiente, especialmente ao atravessar uma porta.
Embora o termo tenha sido popularizado em 2011, o estudo do fenômeno começou anos antes. Em 2006, pesquisadores pediram a voluntários que memorizassem objetos em um espaço virtual e, em seguida, se deslocassem para outra sala —também virtual. O simples ato de atravessar para o novo ambiente reduziu significativamente a capacidade de lembrar os itens.
A explicação está no chamado "modelo de horizonte de eventos": quando mudamos de cenário, o cérebro entende que uma tarefa foi concluída e inicia outra, segmentando memórias e tornando menos acessíveis as informações do "ato anterior".
Esse efeito foi reforçado por pesquisas anteriores, como as do psicólogo Alan Baddeley na década de 1970, que mostraram que aprendemos e lembramos melhor no mesmo contexto em que adquirimos a informação.
Por que esquecemos ao mudar de ambiente
O esquecimento causado pelo "efeito porta" não tem relação com a distância percorrida e nem com o tempo decorrido —e ocorre até mesmo se apenas imaginarmos atravessar uma porta. Isso acontece porque a memória episódica (ligada a lugares e acontecimentos) e a memória semântica (de conceitos e significados) trabalham em conjunto, usando pistas contextuais para manter informações ativas. Ao mudar de ambiente, essas pistas se alteram, e o cérebro "atualiza" a cena, dando prioridade a novas tarefas.
Além disso, o multitarefamento é um agravante: quando dividimos nossa atenção entre várias ações, parte das informações fica "nos bastidores" e pode se perder na transição. Embora pareça frustrante, esse tipo de esquecimento é natural e ocorre tanto em jovens quanto em idosos, não sendo um sinal de doença.
Na verdade, esquecer também tem um papel positivo: libera espaço mental e evita a sobrecarga de informações, ajudando na adaptação a novas situações.
Quando o esquecimento merece atenção
O esquecimento pontual ao atravessar uma porta é considerado normal. Porém, perdas de memória mais frequentes, graves ou acompanhadas de dificuldades em tarefas diárias podem indicar problemas de saúde. Doenças como Alzheimer, Parkinson, demência com corpos de Lewy e outras condições neurológicas afetam a memória de forma progressiva e necessitam de avaliação médica.
Para preservar a memória, especialistas recomendam manter hábitos saudáveis: praticar atividade física, ter boa interação social, dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada, evitar álcool e cigarro, além de desafiar o cérebro com novos aprendizados e atividades cognitivas.
Mesmo em casos de doenças neurodegenerativas, tratamentos e acompanhamento adequado podem ajudar a retardar a progressão dos sintomas e melhorar a qualidade de vida.
*Com informações de reportagem publicada em 20/11/2020