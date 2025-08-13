Topo

Novas sanções dos EUA atingem braço direito de Padilha e coordenador da COP

Alberto Kleiman e Mozart Julio Tabosa Sales sofreram sanções dos Estados Unidos hoje - Geraldo Magela/Agência Senado e Divulgação
Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 18h47Atualizada em 13/08/2025 19h12

O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Julio Tabosa Sales, e o coordenador-geral da COP30, Alberto Kleiman, foram atingidos pelas sanções dos Estados Unidos hoje.

O que aconteceu

Tabosa foi chefe de gabinete de Alexandre Padilha, hoje ministro da Saúde, quando ele assumiu a Secretaria de Relações Institucionais, em 2009. No ano seguinte, ele foi assessor-chefe da pasta. Antes de Padilha, Tabosa foi assessor do então ministro da Saúde Humberto Costa (PT-SE), entre 2003 e 2004.

Após ser assessor-chefe da secretaria, Tabosa acompanhou Padilha e foi seu chefe de gabinete quando ele virou ministro da Saúde pela primeira vez, em 2011. Em 2012, ele virou secretário nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, onde ficou até abril de 2014 — dois meses após a saída da Padilha.

Foi ministro da Saúde interino em 2012 e 2014. Em 2014, Tabosa assumiu o cargo após o então ministro da Saúde Arthur Chioro deixar a pasta após ser aprovado em um concurso na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Kleiman foi diretor no Ministério da Saúde na gestão Padilha. Ele fazia parte do Departamento de Relações Internacionais entre abril de 2012 a janeiro de 2015 — mesmo período da criação do Mais Médicos, em 2013. Além de ter trabalhado com Padilha, ele fez parte do ministério quando Chioro chefiou a pasta.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje que o país revogará os vistos de "vários membros" do governo brasileiro. O governo norte-americano também aplicará as medidas a membros do Mais Médicos, iniciativa que leva profissionais a regiões carentes, e revogou os vistos de duas autoridades que atuaram na implementação do programa no Ministério da Saúde.

Além da revogação, os EUA ainda vão impor restrições de vistos a funcionários do governo brasileiro. Em comunicado à imprensa, Rubio divulgou que a medida também é válida a ex-funcionários da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e seus familiares por "cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos".

Sem provas, os EUA dizem que os ex-funcionários da OPAS estão envolvidos em um esquema de exportação e exploração de médicos cubanos através de trabalho forçado. Os EUA ainda afirmam que o esquema "enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo local de cuidados médicos essenciais".

OPAS foi usada por autoridades do programa como "intermediária da ditadura cubana" para implementar a iniciativa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, segundo os EUA. Eles acrescentam que as sanções dos EUA a Cuba foram dribladas e acusam o regime cubano de receber valores que deveriam ser pagos aos profissionais da saúde.

