Negociações sobre a poluição por plásticos 'à beira do precipício'

13/08/2025 07h56

Os representantes de 184 países em Genebra enfrentavam grandes dificuldades nesta quarta-feira (13) para alcançar um consenso sobre as medidas necessárias para reduzir a poluição por plásticos a nível mundial e os negociadores, que deveriam apresentar um rascunho de tratado internacional na quinta-feira, estão "à beira do precipício", segundo uma delegada. 

Na fase final das negociações, dezenas de ministros desembarcaram em Genebra para tentar destravar o processo liderado por diplomatas. 

As negociações, que opõem grandes blocos de países em um clima tenso, são "muito difíceis", declarou o ministro dinamarquês do Meio Ambiente, Magnus Heunicke.

Ao longo do dia, o presidente dos debates deve apresentar uma nova versão simplificada do texto do tratado, na qual os delegados trabalharam durante nove dias, informaram à AFP várias fontes.

Também está prevista uma nova sessão plenária para fazer um balanço das negociações.

O debate enfrenta a oposição dos países produtores de petróleo, que rejeitam qualquer restrição sobre o nível de produção de plástico ? derivado do petróleo ? e qualquer proibição de moléculas consideradas perigosas para o meio ambiente ou para a saúde a nível mundial.

As duas medidas, no entanto, contam com o forte apoio de outro grupo de países e das ONGs.

"Os negociadores estão à beira do precipício", destacou Pamela Miller, copresidente da ONG IPEN (Rede Internacional para a Eliminação de Poluentes), que participa como observadora na negociação.

Eirik Lindebjerg, da organização ecologista WWF, teme "compromissos e um acordo ruim" de última hora.

A WWF afirma ter identificado "mais de 150 países a favor da proibição de determinados plásticos e produtos químicos perigosos" e 136 que desejam que o texto possa ser reforçado no futuro.

im/uh/mab/zm/fp/jc

© Agence France-Presse

