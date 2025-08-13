Topo

Notícias

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões

13/08/2025 21h11

A NBA aprovou a venda do icônico Boston Celtics para um grupo de investidores liderado pelo empresário americano Bill Chisholm nesta quarta-feira (13), cinco meses após a transação ter sido acertada, pelo valor recorde de US$ 6,1 bilhões (cerca de 32,9 bilhões pela cotação atual). 

O conselho de proprietários de franquias da NBA "aprovou por unanimidade a venda de uma participação majoritária no Boston Celtics para um grupo de investidores liderado por Bill Chisholm", informou a liga norte-americana de basquete em um breve comunicado. 

"A transação deve ser concluída em breve", acrescentou a nota. 

Chisholm é CEO e cofundador do Symphony Technology Group, uma empresa de private equity americana com foco em empresas de software. 

Junto com coinvestidores, ele comprou o Celtics por uma avaliação inicial de US$ 6,1 bilhões, que na época era a maior oferta feita por um time esportivo norte-americano.

No entanto, a transação foi superada pela venda do Los Angeles Lakers em junho por US$ 10 bilhões (aproximadamente R$ 53,9 bilhões na cotação atual). 

Quando a venda do Celtics foi anunciada, foi declarado que Wycliffe "Wyc" Grousbeck continuaria em suas funções como CEO e governador, supervisionando as operações da equipe durante a temporada 2027-28. 

A família Grousbeck e o empresário Stephen Pagliuca compraram o Celtics por US$ 360 milhões (R$ 1,9 bilhão) em 2002.

Mas a mídia americana noticiou esta semana que Chisholm assumirá o cargo de governador porque, segundo os termos do acordo, Grousbeck não deterá mais a participação de 15% exigida pela liga para ocupar esse cargo.

A mudança de planos forçada pelos regulamentos não impedirá Chisholm, que se descreve como um "torcedor fervoroso dos Celtics", e Grousbeck de administrarem o time juntos "como planejado originalmente", informou a ESPN.

O Celtics é um dos times mais tradicionais da NBA, com um recorde de 18 campeonatos vencidos, o mais recente em 2024.

bb/ksb/gfe/raa/aam/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Comissão da Câmara aprova projeto de lei que endurece crimes contra menores nas redes

Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30: 'mundo passa por um gravíssimo problema'

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões

Brasil defende programa Mais Médicos contra 'ataques injustificáveis' dos EUA após sanções (ministro da Saúde)

Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal

Homem morre após ser 'esmagado' por esposa de 100 kg em acidente doméstico

Trump ameaça declarar emergência nacional para estender ação em Washington