Naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixa 20 mortos, afirma ACNUR

13/08/2025 10h28

Um naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixou pelo menos 20 mortos, afirmou nesta quarta-feira (13) um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Profunda angústia após o enésimo naufrágio diante de Lampedusa, onde o ACNUR está ajudando os sobreviventes", escreveu o porta-voz Filippo Ungaro em sua conta na rede social X, acrescentando que parece haver "20 corpos recuperados e outros desaparecidos".

ved/bfi/pb/mb/fp/yr

© Agence France-Presse

