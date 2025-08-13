Naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixa 20 mortos, afirma ACNUR

Um naufrágio perto da ilha italiana de Lampedusa deixou pelo menos 20 mortos, afirmou nesta quarta-feira (13) um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

"Profunda angústia após o enésimo naufrágio diante de Lampedusa, onde o ACNUR está ajudando os sobreviventes", escreveu o porta-voz Filippo Ungaro em sua conta na rede social X, acrescentando que parece haver "20 corpos recuperados e outros desaparecidos".

