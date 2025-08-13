Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália
Pelo menos 26 pessoas morreram após um barco com quase 100 migrantes naufragar perto da ilha italiana de Lampedusa.
O que aconteceu
Vítimas haviam saído da Líbia em duas embarcações com "de 92 a 95 pessoas", segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O navio deixou a costa do país, que fica a menos de 300 km de distância da ilha, no começo da manhã, segundo as autoridades locais.
Um dos barcos começou a encher de água e os passageiros foram realocados para a segunda embarcação, que ficou superlotada e virou. A embarcação era feita de fibra de vidro, segundo Flavio di Giacomo, porta-voz da Organização Internacional Para as Migrações.
60 sobreviventes foram levados para atendimento médico na ilha de Lampedusa e "dúzias" de pessoas estão desaparecidas. Autoridades continuam procurando por sobreviventes no ponto onde o barco virou.
Acidente aconteceu a 14 milhas náuticas (cerca de 25 km) de Lampedusa. Equipes de resgate foram enviadas ao local. Segundo um comunicado da guarda costeira, o resgate foi feito com helicópteros e barcos.
Número de imigrantes mortos tentando cruzar o Mediterrâneo neste ano é de 675. Os dados são da Organização das Nações Unidas.
Nos primeiros meses de 2025, 30.060 refugiados chegaram à Itália em embarcações. O número é 16% maior do que o do mesmo período em 2024, também segundo as Nações Unidas.