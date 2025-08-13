Topo

Notícias

Naufrágio em navio de imigrantes deixa 26 mortos perto da costa da Itália

Costa da Lampedusa, na Itália, em imagem de arquivo - Xinhua/He Fei
Costa da Lampedusa, na Itália, em imagem de arquivo Imagem: Xinhua/He Fei
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 14h26

Pelo menos 26 pessoas morreram após um barco com quase 100 migrantes naufragar perto da ilha italiana de Lampedusa.

O que aconteceu

Vítimas haviam saído da Líbia em duas embarcações com "de 92 a 95 pessoas", segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O navio deixou a costa do país, que fica a menos de 300 km de distância da ilha, no começo da manhã, segundo as autoridades locais.

Relacionadas

Israel aprova invasão por terra enquanto ataca Gaza; 123 morreram em 24h

Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

'Golpe dos avós': bandidos se passam por netos e roubam R$ 27 mi de idosos

Um dos barcos começou a encher de água e os passageiros foram realocados para a segunda embarcação, que ficou superlotada e virou. A embarcação era feita de fibra de vidro, segundo Flavio di Giacomo, porta-voz da Organização Internacional Para as Migrações.

60 sobreviventes foram levados para atendimento médico na ilha de Lampedusa e "dúzias" de pessoas estão desaparecidas. Autoridades continuam procurando por sobreviventes no ponto onde o barco virou.

Acidente aconteceu a 14 milhas náuticas (cerca de 25 km) de Lampedusa. Equipes de resgate foram enviadas ao local. Segundo um comunicado da guarda costeira, o resgate foi feito com helicópteros e barcos.

Número de imigrantes mortos tentando cruzar o Mediterrâneo neste ano é de 675. Os dados são da Organização das Nações Unidas.

Nos primeiros meses de 2025, 30.060 refugiados chegaram à Itália em embarcações. O número é 16% maior do que o do mesmo período em 2024, também segundo as Nações Unidas.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Supremo elege Fachin presidente e Moraes vice; dupla deve assumir no final de setembro

Dia 15 de agosto é feriado? Confira locais

Caso Ultrafarma: Justiça mantém prisão de auditores em suposto esquema

Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores

STF elege Fachin presidente e Moraes vice, em votação simbólica

Trump alerta para 'consequências severas' caso Putin não aceite cessar-fogo

C.Vale: tarifa dos EUA deve provocar sobreoferta de tilápia no Brasil

Plantas podem mesmo afastar escorpiões ou não? Saiba o que diz a ciência

Líderes da "Coalizão dos Dispostos" definem posição sobre caminho do cessar-fogo na Ucrânia

É falso que Barroso pagou para deputados votarem contra voto impresso

Quem são os únicos 4 deputados suspensos pela Câmara no século