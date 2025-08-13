Topo

Multilaser reverte prejuízo e tem lucro de R$19,8 mi no 2º tri

13/08/2025 09h04

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de bens de consumo Multilaser anunciou na noite de terça-feira lucro líquido de R$19,8 milhões para o segundo trimestre, revertendo resultado negativo de R$52,2 milhões sofrido um ano antes.

A empresa citou no balanço crescimento de receita e margem bruta, enquanto o desempenho operacional ficou praticamente estável.

O grupo teve Ebitda de R$30,8 milhões entre abril e junho ante R$29,8 milhões no mesmo período de 2024. O faturamento subiu 5,1%, para R$929,7 milhões e a margem bruta passou de 22% para 24,9%.

"Concluímos no segundo trimestre a readequação de nossas estruturas, trazendo maior eficiência às nossas operações. Incorremos pontualmente em R$6,6 milhões com rescisões no trimestre, entretanto, já estamos colhendo os 'savings', mantendo assim um menor patamar de despesas para os próximos períodos", afirmou a empresa no balanço.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

