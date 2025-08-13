Topo

Notícias

Moura Dubeux tem lucro líquido recorde no 2º tri e triplica valor lançado frente a 2024

13/08/2025 21h33

Por Bernardo Barbosa

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Moura Dubeux teve lucro líquido de R$120 milhões no segundo trimestre de 2025, um recorde para o indicador, com crescimento de 60,6% na comparação anual, segundo relatório divulgado pela empresa nesta quarta-feira. 

A empresa praticamente triplicou o valor lançado frente ao segundo trimestre de 2024, chegando a R$1,86 bilhão -- um avanço de 192,4%. Seis empreendimentos foram lançados, contra quatro no mesmo período do ano passado.

As vendas líquidas totalizaram R$1,19 bilhão no trimestre, crescendo 142,5% na comparação com o ano anterior.

A receita líquida da companhia entre abril e junho foi de R$665 milhões, 69,6% maior que no mesmo período do ano passado.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Comissão da Câmara aprova projeto de lei que endurece crimes contra menores nas redes

Lula diz que enviou carta convidando Trump para COP30: 'mundo passa por um gravíssimo problema'

Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30

"Saúde e soberania não se negociam", diz Padilha após sanção dos EUA

Com risco de inundação histórica, moradores do Alasca deixam suas casas

Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções

CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil

Defesa de Bolsonaro pede ao STF absolvição e anulação de delação de Cid

Leonardo Sakamoto recebe Ordem do Mérito da Justiça do Trabalho em Brasília

Barroso vota para proibir retorno de vítimas de violência ao exterior

NBA aprova venda do Boston Celtics por US$ 6,1 bilhões