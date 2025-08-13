Moura Dubeux tem lucro líquido recorde no 2º tri e triplica valor lançado frente a 2024

Por Bernardo Barbosa

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Moura Dubeux teve lucro líquido de R$120 milhões no segundo trimestre de 2025, um recorde para o indicador, com crescimento de 60,6% na comparação anual, segundo relatório divulgado pela empresa nesta quarta-feira.

A empresa praticamente triplicou o valor lançado frente ao segundo trimestre de 2024, chegando a R$1,86 bilhão -- um avanço de 192,4%. Seis empreendimentos foram lançados, contra quatro no mesmo período do ano passado.

As vendas líquidas totalizaram R$1,19 bilhão no trimestre, crescendo 142,5% na comparação com o ano anterior.

A receita líquida da companhia entre abril e junho foi de R$665 milhões, 69,6% maior que no mesmo período do ano passado.