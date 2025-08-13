Topo

Motta sobre pacote contra tarifaço: há causas que devem transcender preferências ideológicas

13/08/2025 17h44

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou reconhecer a importância da medida provisória (MP) publicada pelo governo Lula nesta quarta-feira, 13, para proteger os setores produtivos "diante das tarifas excepcionais impostas ao Brasil" pelos Estados Unidos. "Há causas que devem transcender as preferências partidárias ou ideológicas", publicou Motta na rede social X (antigo Twitter).

Ele apontou que o Parlamento é "parceiro do Brasil", lembrando a aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica. "Nosso empenho por soluções que protejam empresas, trabalhadores e consumidores brasileiros seguirá inabalável. O Brasil não pode parar", escreveu.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o Palácio do Planalto avalia que o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitiu um "armistício" entre Motta e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após o mal-estar gerado pelo veto do petista ao aumento do número de deputados e pelo embate sobre as mudanças na alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Havia temor entre aliados do presidente da República de como seria o reencontro dos dois depois do recesso parlamentar. O Planalto evitou uma reunião imediata entre Lula e Motta, com a expectativa de que a demora pudesse fazer com que a poeira baixasse.

O encontro finalmente ocorreu na terça-feira, 12, no Palácio da Alvorada, com a presença da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o resultado foi considerado positivo.

Houve compromisso do presidente da Câmara em dar celeridade ao pacote anti-tarifaço, e Motta participou nesta quarta-feira do anúncio das medidas em cerimônia no Planalto.

