Motorista reage a tentativa de assalto em trânsito no Brooklin e atira em criminoso

São Paulo

13/08/2025 11h22

Um homem, de 35 anos, morreu após tentar roubar um motorista, de 27 anos, na tarde dessa terça-feira, 12, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no Brooklin, zona sul de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, o caso foi registrado como roubo e legítima defesa.

Conforme a SSP, o motorista estava em seu carro quando foi abordado pelo suspeito armado em uma motocicleta. Durante a ação a vítima conseguiu tomar a arma do criminoso e atirou.

"Mesmo ferido, o suspeito fugiu a pé. Posteriormente, ele deu entrada no Hospital Campo Limpo, onde morreu", disse a pasta.

A moto utilizada pelo criminoso era roubada e foi apreendida. Ainda segundo a investigação, os pertences do autor foram reconhecidos pela vítima.

O caso foi registrado como roubo, legítima defesa, homicídio e localização/apreensão de veículo pelo 27° DP (Dr. Ignácio Francisco).

Radar da Criminalidade

Conforme o Radar da Criminalidade do Estadão, houve queda de 33,3% na incidência de crimes na Avenida Jornalista Roberto Marinho em junho deste ano na comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram registrados seis crimes nas proximidades em junho deste ano. Sendo a principal incidência, com três casos, a de roubo de celular.

