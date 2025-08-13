Topo

PM e esposa são encontrados mortos em banheira de motel em SC

Ana Carolina Silva e Jeferson Luiz Sagaz foram achados mortos em motel Imagem: Reprodução de redes sociais
Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 09h08

Um policial militar e a esposa dele foram encontrados mortos na banheira de um motel de São José (SC).

O que aconteceu

Ana Carolina Silva e Jeferson Luiz Sagaz sumiram na noite do domingo e os corpos deles foram achados na noite da segunda-feira. Apesar de não ter sido registrado formalmente na polícia, o desaparecimento do casal foi informado por parentes em publicações nas redes sociais.

Eles estavam na suíte de um motel no bairro de Roçado, às margens da BR-101. O carro também estava no local e passará por perícia.

Não havia sinais aparentes de violência nos corpos dos dois. As informações constam em relatório da Polícia Militar, que foi o primeiro órgão a isolar a cena do crime.

Imagem: Reprodução de redes sociais

Polícia ainda não sabe a causa do crime, mas não descarta homicídio nem morte acidental. Segundo o delegado Felipe Simão, a opção de suicídio também não é descartada e a polícia aguarda os laudos da perícia enquanto investiga a vida privada do casal para levantar possíveis motivações para as mortes.

Casal estava junto há 20 anos e tinha filha de quatro anos. Ana era dona de uma esmalteria em Florianópolis e Jeferson trabalhava na Academia de Polícia Militar de Trindade. Eles estavam juntos há duas décadas, segundo a família.

Corpo de Ana foi enterrado ontem em Florianópolis e corpo de Jeferson é velado hoje. A empresária foi enterrada no Cemitério Municipal Itacorubi e o PM será sepultado no Cemitério Municipal de Canavieiras.

