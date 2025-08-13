Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Um painel de petróglifos havaianos com mais de 500 anos voltou a aparecer na costa oeste de Oahu, no Havaí, após quase uma década escondido sob a areia. A revelação ocorreu no dia 12 de julho, quando a maré baixa e ondulações sazonais expuseram completamente as gravuras, localizadas dentro do Pililaau Army Recreation Center.

O que aconteceu

Ao todo, são 26 figuras talhadas em uma rocha de arenito litificado, em um trecho de cerca de 35 metros. As imagens variam entre formas humanas estilizadas e símbolos abstratos. Algumas têm apenas 15 centímetros; outras, mais de dois metros.

É a primeira vez desde 2016 que o painel completo fica visível. A descoberta mobilizou arqueólogos e especialistas culturais do Exército dos EUA, que atuam na preservação do patrimônio nativo havaiano. "As mudanças sazonais na maré e na energia das ondas deslocaram as areias ao longo da praia e expuseram completamente esses petróglifos", explicou Dave Crowley, responsável pelo Programa de Gestão de Recursos Culturais da Guarnição do Exército no Havaí em comunicado.

Antigos petróglifos havaianos são revelados em um painel de arenito litificado no Havaí Imagem: Nathan Wilkes

Imagens foram documentadas com o uso de fotogrametria 3D. A tecnologia permite criar réplicas digitais em alta definição, tanto para pesquisa quanto para acesso virtual por parte da comunidade local. Parte do material é compartilhado com organizações nativas, que realizam visitas culturais em áreas militares restritas.

Iniciativa faz parte de um esforço maior para conciliar a presença militar com o respeito às tradições havaianas. Soldados recebem treinamento sobre cultura local e aprendem a identificar e preservar locais sagrados durante os exercícios.

Cuidar dessas terras é essencial para nossa missão. Ao proteger sítios culturais como esses petróglifos, honramos a herança do Havaí e construímos laços mais fortes com a comunidade Dave Crowley

Ainda não é possível datar com precisão as gravuras, mas estudos indicam que elas podem ter até 600 anos. A equipe acredita que o painel esteja relacionado a antigos rituais ou registros de presença humana na região.