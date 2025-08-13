Topo

Notícias

Mistério no Havaí: areia some e exibe figuras de 500 anos gravadas em pedra

Imagens em praia do Havaí durante maré baixa - Nathan Wilkes
Imagens em praia do Havaí durante maré baixa Imagem: Nathan Wilkes
do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 12h52

Um painel de petróglifos havaianos com mais de 500 anos voltou a aparecer na costa oeste de Oahu, no Havaí, após quase uma década escondido sob a areia. A revelação ocorreu no dia 12 de julho, quando a maré baixa e ondulações sazonais expuseram completamente as gravuras, localizadas dentro do Pililaau Army Recreation Center.

O que aconteceu

Ao todo, são 26 figuras talhadas em uma rocha de arenito litificado, em um trecho de cerca de 35 metros. As imagens variam entre formas humanas estilizadas e símbolos abstratos. Algumas têm apenas 15 centímetros; outras, mais de dois metros.

Relacionadas

Drone achou por acaso o naufrágio mais profundo já registrado na França

Jovem perde visão central após fazer estrelinhas na praia; entenda por que

Lago em famosa ilha do Havaí fica totalmente rosa e intriga cientistas

É a primeira vez desde 2016 que o painel completo fica visível. A descoberta mobilizou arqueólogos e especialistas culturais do Exército dos EUA, que atuam na preservação do patrimônio nativo havaiano. "As mudanças sazonais na maré e na energia das ondas deslocaram as areias ao longo da praia e expuseram completamente esses petróglifos", explicou Dave Crowley, responsável pelo Programa de Gestão de Recursos Culturais da Guarnição do Exército no Havaí em comunicado.

Antigos petróglifos havaianos são revelados em um painel de arenito litificado no Havaí - Nathan Wilkes - Nathan Wilkes
Antigos petróglifos havaianos são revelados em um painel de arenito litificado no Havaí
Imagem: Nathan Wilkes

Imagens foram documentadas com o uso de fotogrametria 3D. A tecnologia permite criar réplicas digitais em alta definição, tanto para pesquisa quanto para acesso virtual por parte da comunidade local. Parte do material é compartilhado com organizações nativas, que realizam visitas culturais em áreas militares restritas.

Iniciativa faz parte de um esforço maior para conciliar a presença militar com o respeito às tradições havaianas. Soldados recebem treinamento sobre cultura local e aprendem a identificar e preservar locais sagrados durante os exercícios.

Cuidar dessas terras é essencial para nossa missão. Ao proteger sítios culturais como esses petróglifos, honramos a herança do Havaí e construímos laços mais fortes com a comunidade Dave Crowley

Ainda não é possível datar com precisão as gravuras, mas estudos indicam que elas podem ter até 600 anos. A equipe acredita que o painel esteja relacionado a antigos rituais ou registros de presença humana na região.

Embora seja difícil determinar uma data exata, essas gravuras podem ter até 600 anos, com base em sítios arqueológicos próximos. Documentamos tudo para compartilhar com a comunidade e, ao mesmo tempo, garantir a preservação Laura Gilda, arqueóloga principal

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Segurança do México motivou entrega de 26 supostos traficantes aos EUA, diz presidente

Cristian Romero substitui Son como capitão do Tottenham

Haddad diz que medidas vão atenuar impacto inicial do tarifaço

Paz na Ucrânia requer cessar-fogo e pressão sobre Rússia, diz Itália

Tarcísio diz que Brasil 'não aguenta mais Lula' e defende 'trocar piloto' para melhorar o País

Descontentamento social na Argentina cresce, mas Milei mantém apoio popular

Haddad afirma que governo criará sistema de crédito voltado para exportação

'Golpe dos avós': bandidos se passam por netos e roubam R$ 27 mi de idosos

Alckmin: drawback será prorrogado por mais 1 ano; Reintegra está sendo estendido

Trump quer reunião trilateral 'em breve'com Putin e Zelensky após cúpula no Alasca com presidente russo

'Se irritou com o trânsito', diz motorista sobre empresário que matou gari