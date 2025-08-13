Minuta achada com Torres não foi discutida com generais, diz defesa ao STF

A defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), pediu nesta noite a anulação da ação penal contra ele no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. Ele quer ser absolvido por falta de provas e diz que a minuta golpista encontrada com ele não foi o documento discutido em reunião entre Bolsonaro e os chefes das Forças Armadas em 2022.

O que aconteceu

Moraes vai analisar manifestações das defesas. O pedido de Torres foi apresentado nas alegações finais ao STF hoje. Trata-se da última manifestação por escrito da defesa, levando em conta tudo o que foi trazido ao longo da ação penal. O ministro Alexandre de Moraes vai analisar todas as manifestações e preparar seu voto para levar o caso a julgamento, o que deve ocorrer em setembro.

Advogados alegam cerceamento de defesa. Também dizem que elementos trazidos ao longo da ação penal não confirmam as teses da acusação. Na manifestação, a defesa afirma que não foram feitas todas as diligências para checar se a minuta golpista que foi encontrada em 2023 na casa de Torres já estava disponível em um endereço eletrônico na internet e, por isso, pedem anulação do caso.

Caso não seja aceita a anulação, advogados pedem que processo seja enviado à primeira instância ou ao plenário do STF. Eles pedem que o ex-ministro seja absolvido "por falta de provas".

Defesa rebate principais pontos da acusação. A denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) aponta que Torres teria atuado como uma espécie de "assessor jurídico" que teria discutido a minuta golpista com Bolsonaro e os chefes militares. Em seu depoimento, porém, o brigadeiro Baptista Junior, ex-chefe da FAB (Força Aérea Brasileira), afirmou não se lembrar dele nas reuniões.

Os advogados citam ainda registros de acesso ao Palácio do Alvorada. Na manifestação de 323 páginas, a defesa dele aponta que o controle de acesso do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) não registrou a presença de Torres no Palácio nos mesmos dias que os comandantes das Forças foram visitar Bolsonaro.

Além disso, advogados citam acareação realizada entre Torres e o general Freire Gomes. O ex-comandante do Exército afirmou que nunca teria presenciado Torres discutindo propostas ilegais e que teria sido debatida somente a possibilidade de uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem).

PF encontrou minuta golpista durante buscas na casa de Torres. A proposta previa a decretação de um Estado de Defesa no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), medida inconstitucional segundo especialistas. A defesa aponta, porém, que interrogatórios de réus e depoimentos de testemunhas mostraram que documento não foi o mesmo que foi discutido nas reuniões da cúpula das Forças Armadas com Bolsonaro.

A defesa diz que governador sabia de viagem de férias. Ela juntou o depoimento de Ibaneis Rocha ao MPF (Ministério Público Federal), em que ele afirma que sabia da viagem de Torres aos EUA no começo de dezembro. Segundo o governador do DF, a viagem havia sido comunicada quando o ex-ministro foi convidado para ocupar a Secretaria de Segurança Pública do DF. "O governador, por sua vez, afirmou não haver problema algum, desde que 'as coisas ficassem alinhadas na Secretaria'. Essa conversa foi breve e objetiva, mas foi suficiente para que Ibaneis tivesse plena ciência do planejamento do réu", afirmam os advogados nas alegações finais.

Os elementos colhidos na instrução (prova testemunhal e pericial) demonstram, de forma inequívoca, que a minuta discutida na reunião de 07/12/2022 não corresponde ao documento apreendido na residência de Anderson Torres. No encontro de 07/12, segundo os próprios comandantes, foi lida apenas uma versão inicial, restrita a alguns "considerandos" e apreendida, na verdade, em poder de Mauro Cid — sem qualquer participação de Anderson Torres.

Já na reunião de 14/12, conforme depoimentos uníssonos, não houve leitura, análise ou debate sobre qualquer documento, sendo o assunto encerrado de imediato antes de qualquer exposição de conteúdo.

A minuta encontrada na casa de Anderson Torres, por sua vez, tinha estrutura e teor distintos da discutida no dia 07 e sequer foi objeto de apreciação na reunião do dia 14/12.