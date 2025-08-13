Minério de ferro fica estável em Dalian em meio a restrições de produção e oferta limitada

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam com pouca variação nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliavam relatos de restrições à produção de aço no norte da China antes de um desfile militar e com sinais de aumento da oferta global.

O contrato mais negociado de janeiro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou a sessão estável, em 795 iuanes (US$110,79) a tonelada.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura caía 0,6%, a US$103,8 a tonelada.

Relatos de que as usinas siderúrgicas no norte da China receberam ordens de reduzir a produção para garantir um céu limpo durante um desfile militar, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 3 de setembro, continuaram a pesar sobre o sentimento do mercado.

O setor siderúrgico continua altamente sensível aos controles de produção determinados pelo governo, sendo que o impacto de curto prazo desses cortes geralmente é o aumento dos preços e das margens do aço, permitindo que o custo de insumos como o minério de ferro suba, disseram analistas do ANZ.

Enquanto isso, os embarques globais de minério de ferro diminuíram devido a uma queda nas exportações da Austrália.

Do lado da demanda, as usinas siderúrgicas estão reabastecendo os estoques, conforme necessário, com a produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, permanecendo alta, disse a corretora Hexun Futures.

(Reportagem de Lucas Liew)