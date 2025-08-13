Topo

Notícias

Minério de ferro fica estável em Dalian em meio a restrições de produção e oferta limitada

13/08/2025 08h34

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian fecharam com pouca variação nesta quarta-feira, enquanto investidores avaliavam relatos de restrições à produção de aço no norte da China antes de um desfile militar e com sinais de aumento da oferta global.

O contrato mais negociado de janeiro do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou a sessão estável, em 795 iuanes (US$110,79) a tonelada.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura caía 0,6%, a US$103,8 a tonelada.

Relatos de que as usinas siderúrgicas no norte da China receberam ordens de reduzir a produção para garantir um céu limpo durante um desfile militar, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 3 de setembro, continuaram a pesar sobre o sentimento do mercado.

O setor siderúrgico continua altamente sensível aos controles de produção determinados pelo governo, sendo que o impacto de curto prazo desses cortes geralmente é o aumento dos preços e das margens do aço, permitindo que o custo de insumos como o minério de ferro suba, disseram analistas do ANZ.

Enquanto isso, os embarques globais de minério de ferro diminuíram devido a uma queda nas exportações da Austrália.

Do lado da demanda, as usinas siderúrgicas estão reabastecendo os estoques, conforme necessário, com a produção média diária de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, permanecendo alta, disse a corretora Hexun Futures.

(Reportagem de Lucas Liew)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

China e EUA trocam farpas sobre passagem de navio de guerra norte-americano no Mar do Sul da China

Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon

Rússia diz que Trump e Putin discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais

França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

ONGs alertam para 'risco de influência chinesa' na compra do jornal britânico The Telegraph

'Núcleo crucial' da tentativa de golpe deve apresentar alegações finais

Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

Cecafé: Brasil exporta 2,733 milhões de sacas de café em julho (-27,6% em 1 ano)

Operação Ícaro: enriquecimento de professora de 73 anos, mãe de fiscal, alertou o MP

Réplica de espaço onde Anne Frank se escondeu ficará no centro de SP