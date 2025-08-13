Mercados emergentes registram segundo maior fluxo mensal de entrada em quatro anos

Por Rodrigo Campos

NOVA YORK (Reuters) - A popularidade dos ativos de mercados emergentes neste ano não está dando sinais de abrandamento, uma vez que os investidores internacionais alocaram um total de US$55,5 bilhões em carteiras de ações e títulos desses mercados em julho, o segundo maior valor para um mês em quatro anos.

O total se compara com US$42,8 bilhões em junho e US$47,6 bilhões em julho de 2024, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF). O total de julho foi a maior entrada líquida desde os US$63,5 bilhões em setembro e a segunda maior desde junho de 2021.

Os dados mostraram que a dívida chinesa atraiu um valor líquido de US$30,8 bilhões, o maior patamar desde março, enquanto outros US$10 bilhões foram para ações de mercados emergentes fora da China, o maior valor desde dezembro de 2023.

Os números sólidos foram respaldados pelo desempenho, com o índice de ações de 24 países emergentes do MSCI subindo 17% neste ano, ante o avanço de 9,5% do S&P 500. A dívida de emergentes em dólares subiu 8%, enquanto a dívida em moeda local subiu mais de 11% até julho.

"Os fluxos para moedas de alto valor agregado têm sido persistentes", disse Jonathan Fortun, economista sênior do IIF.

"Isso tem sido particularmente visível em mercados como Brasil, México e África do Sul, onde as taxas reais elevadas foram combinadas com taxas de câmbio mais estáveis para proporcionar fortes retornos totais."

Apesar da recuperação do dólar em julho, o índice de moedas emergentes subiu quase 6% neste ano.

"O dólar mais fraco também impulsionou o desempenho do 'carry trade', com investidores capazes de capturar rendimentos locais elevados sem enfrentar o mesmo nível de risco de depreciação (da moeda) observado em ciclos anteriores", disse Fortun.

De modo geral, as ações de emergentes registraram uma entrada de US$16,3 bilhões, a maior desde setembro, e US$39,2 bilhões foram canalizados para a dívida, o maior valor desde março.