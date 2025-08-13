Topo

Notícias

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon

13/08/2025 08h53

O McDonald's Japão se desculpou após o fiasco de uma campanha de marketing que oferecia cartas de Pokémon de edição limitada com a compra do "McLanche Feliz", provocando longas filas e uma onda de indignação nas redes sociais pelo desperdício de comida. 

No Japão, as cobiçadas cartas dos "monstros de bolso" são um verdadeiro fenômeno, tanto entre as crianças como entre alguns adultos. 

Lançada na sexta-feira, a campanha da rede de 'fast-food' saiu de controle rapidamente, com clientes que compareceram em massa para comprar grandes quantidades de lanches apenas com o objetivo de revender as cartas a um preço mais elevados em sites de comércio online. 

As redes sociais também ficaram cheias de comentários negativos sobre as longas filas nos restaurantes da rede, acompanhados de fotos não verificadas que mostravam sacos de plástico repletos de hambúrgueres e batatas fritas sem consumir. 

Alguns brincaram chamando a campanha de "McLanche Infeliz", em contraposição ao famoso McLanche Feliz". 

"Não consegui comprar um McLanche Feliz para minha filha por culpa dessas pessoas", publicou um usuário no X. 

"Tenho certeza que há fãs adultos de Pokémon que realmente querem as cartas, mas esses revendedores são realmente vergonhosos", reclamou outro. 

"Vão (aos restaurantes) para colecioná-las e depois jogam a comida fora", lamentou outro. 

tmo/stu/ep/mac/vmt/mab/zzm/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Escritor egípcio Sonallah Ibrahim morre aos 88 anos

Egito anuncia "esforços" com mediadores para obter trégua em Gaza

China e EUA trocam farpas sobre passagem de navio de guerra norte-americano no Mar do Sul da China

Ataques aéreos na Nigéria deixaram quase 600 mortos em oito meses, diz Força Aérea

McDonalds's Japão pede desculpas por fiasco de sua campanha Pokémon

Rússia diz que Trump e Putin discutirão "todas as questões acumuladas" nas relações bilaterais

França, Alemanha e Reino Unido consideram restabelecer sanções contra o Irã

ONGs alertam para 'risco de influência chinesa' na compra do jornal britânico The Telegraph

'Núcleo crucial' da tentativa de golpe deve apresentar alegações finais

Defesa Civil de SP alerta para situação de riscos à saúde por baixa umidade do ar

Cecafé: Brasil exporta 2,733 milhões de sacas de café em julho (-27,6% em 1 ano)